Anne ve babalara uzman uyarısı! 12 yaş altına telefon verme

ABD’de Pediatrics dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, 12 yaşına kadar akıllı telefon kullanan çocuklarda ruhsal ve fiziksel sağlık sorunlarının belirgin biçimde artış gösteriyor. 9 ve 16 yaş aralığında 10 binden fazla çocuğun incelendiği çalışma kapsamında araştırmacılar, bir çocuğun akıllı telefonla ne kadar erken yaşta tanışırsa uyku eksikliği, obezite ve depresyona yakalanma riskinin de o kadar arttığını ortaya çıkardı. Araştırmaya göre akıllı telefonu olmayan 12 yaşındaki çocuklara kıyasla, akıllı telefonu olan çocuklarda depresyon riskinin 1.3 kat, obezite riskinin 1.4 kat, uyku yetersizliğinin ise 1.6 kat artış gösterdiği kaydedildi.

TABLETTE DE SONUÇ DEĞİŞMEDİ

Çalışmanın başyazarı Dr. Ran Barzilay, CBS News’e yaptığı açıklamada “Çocukların telefonda ne yaptıklarına bile bakmadık, sadece basit bir soru sorduk: Bu yaş aralığında kendi akıllı telefonuna sahip olmak sağlığa herhangi bir etki ediyor mu? Çocukların tablet gibi başka teknolojik cihazlara sahip olma ihtimalini de hesaba kattık ve bu da sonuçları değiştirmedi” ifadelerini kullandı. Öte yandan Barzilay araştırma sonuçlarının, çocuklarına 12 yaş ve öncesinde akıllı telefon veren ebeveynleri suçlamak anlamına gelmediğini de kaydetti.