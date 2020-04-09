Anne ve 3 yaşındaki kızı 6 gündür kayıp!

4 Nisan'dan beri kendilerinden haber alınamayan anne ve kızı için baba Tuğkan Ömer İşlek (28) seferber oldu.

Ailesi tarafından aranan anne K.İ. ve kızı A.S.İ., 4 Nisan Cumartesi günü baba Tuğkan Ömer İşlek işte olduğu bir sırada Ergenekon Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı.

Eve gelen baba, eşi ve çocuğunu bulamayınca eşine ulaşmaya çalıştı. Aramaları sonuçsuz kalan baba İşlek, polis merkezine giderek eşi ve kızı için kayıp başvurusunda bulundu.

Büyük üzüntü yaşayan baba İşlek, eşi ve kızını görenlerin ya da yerini bilenlerin polis ihbar hattını aramalarını istedi.

Emniyet ekipleri başvuru üzerine anne ve kızı bulabilmek için geniş çaplı arama çalışması başlattı.