Anne ve 3 çocuğu yanarak can vermişti… Davada tutuklu sanık kalmadı

Haberin Devamı

Fırat Mahallesi 564'üncü Sokak'taki sitedeki 13 katlı apartmanda 5 Haziran akşamı yangın çıktı. Elektrik şaft boşluğundan çıktığı değerlendirilen yangında, merdiven boşlukları dumanla kaplandı. İtfaiyenin sepetli vinci ve yakındaki bir nakliye şirketinin eşya taşıma asansörü ile binadakiler tahliye edildi. Dumandan etkilenenlere ambulanslarda ilk müdahaleleri yapıldı. 17 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınanlardan Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Zeynep (4) ve Elif Çavdar (10) kurtarılamadı. Anne ve çocuklarının cenazeleri, 6 Haziran'da Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden yapı denetim sorumlusu B.C., müteahhit M.A. ve denetim şantiye şefi M.S.A., 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklandı. 14 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest bırakıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Haberin Devamı

ELEKTRİK TESİSATI YANMIŞ

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda ise saat 18.11'de yapılan ihbar sonrası saat 18.12'de ekiplerin çıkış yaptığı ve saat 18.17'de olay yerine varılıp müdahaleye başlandığı belirtildi. Raporda, "Yangına 11 araç ve 44 personel ile müdahale edilmiştir. 50 ton su kullanılmıştır" denildi. Yangında hem alev hem de duman oluştuğu ifade edilen raporda, "Zemin katından çatı bölümüne kadar bina içerisinde bulunan elektrik şaftı, çatının tamamı ve asansör dairesi yanmıştır. Binanın şaft boşluğunda bulunan elektrik tesisatının yanması sonucu yangının meydana geldiği kanaatine varıldı" ifadelerine yer verildi.

22'ŞER YIL 6'ŞAR AYA KADAR CEZA TALEBİ

Soruşturma kapsamında 3'ü tutuklu toplam 18 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede, 18 sanık hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması Diyarbakır 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar, sanık müdafileri, hayatını kaybeden Çavdar ailesinin yakınları ve avukatları katıldı.

Haberin Devamı

‘BİNANIN YAPIMINDA HİÇBİR DAHİLİYETİM YOK’

İlk savunmayı yapan tutuklu yapı denetim sorumlusu B.C., binanın yapım sürecinde doğrudan bir dahiliyetinin olmadığını belirtti. Binanın 10 yıldır yapı denetim belgesine sahip olduğunu söyleyen B.C., 2018 yılında yapı için iskan ruhsatı verildiğini hatırlatarak, “Bu da binanın yapı denetime uygun olduğuna işarettir. Diğer bloklarda hiçbir sorun yok. Bu blokta elektrik kaynaklı yangın çıkmış ama benim bununla hiçbir alakam yok. Vefat edenler dumandan etkilenmiş. Bizim hiçbir kusurumuz yok” diyerek beraatını talep etti.

‘PROJEYE UYGUN YAPTIK’

Müteahhit M.A. ise söz konusu bloğu 11 yıl önce teslim ettiklerini belirterek, “Şimdiye kadar 32 blok yaptım, hiçbirinde sorun yaşanmadı. Binayı projeye uygun yaptık, teslim ettik ve iskan raporu aldık. Madem eksik vardı, belediye neden iskan verdi? Belediye defalarca kontrol etti. Yanan binada yeğenlerim oturuyordu, birden fazla kendi ailem oradaydı. Herhangi bir kusurum yok” dedi. M.A., 5 aydır tutuklu olduğunu ve işlerinin yarım kaldığını belirterek tahliyesini istedi.

Haberin Devamı

‘ELEKTRİK TESİSATI BAŞLAMADAN İŞİ BIRAKTIM’

Tutuklu denetim şantiye şefi M.S.A. ise binanın yüzde 85’i tamamlandığında elektrik kablolamasına başlandığını, bu sırada görevden ayrıldığını ifade etti. Sağlık sorunları yaşadığını dile getiren M.S.A., “4 aydır tutukluyum, 4 kez hastaneye kaldırıldım. Kanser hastasıyım, rutin kontrollerimi yaptıramıyorum. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

İTFAİYEDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Tutuksuz sanıklar arasında yer alan elektrik, elektronik ve inşaat mühendisleri de savunmalarında yangında sorumluluklarının bulunmadığını söyleyerek beraat talep etti. Müştekiler ise sanıklardan şikayetçi olmadıklarını, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin eksikliklerinden dolayı şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Haberin Devamı

TUTUKLU SANIK KALMADI

İddia makamı, duruşmaya katılmayan bir sanık hakkında zorla getirilme kararı verilmesini talep ederken, tutuklu sanıklardan B.C.’nin tahliyesini, diğer iki tutuklu sanığın ise tutukluluk halinin devamını istedi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, olayda oluşan ihlaller zincirinin tespiti için yeni bir bilirkişi heyetiyle yeniden rapor hazırlanmasına karar verdi. Heyet, ayrıca mevcut bilirkişi ve itfaiye raporlarının dosyadan çıkarılması taleplerini reddetti. Verilen kararın ardından mahkeme, tutuklu 3 sanığın tahliyesine, tutuksuz yargılanan diğer sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti. Mahkeme, ayrıca aranan 1 şüphelinin de yakalanarak sonraki duruşmaya getirilmesini talep etti.

Haberin Devamı

Duruşma, 2026 yılının Şubat ayına ertelendi.