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Anne ve 2 kızı mezarlıkta katledildi

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#Adana#Sarıçam#Polis
Anne ve 2 kızı mezarlıkta katledildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 07:00

Adana’daki Buruk Mezarlığı’na kabir ziyaretine giden anne Şenay Gerçek ve kızları Güldane ile Gaye Gerçek silahla vurularak öldürüldü. Anne ve kızlarını mezarlığa kadar motosikletle takip ederek vuran şüpheli olay yerinden kaçtı.

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Adana’nın Sarıçam ilçesinde dün 16.00 sıralarında anne Şenay (45), kızları Gaye (25) ve Güldane Gerçek (21) ile birlikte bir süre önce intihar eden Güldane Gerçek’in sevgilisi Muzaffer Erkuvan’ın Buruk Mezarlığı’ndaki kabrini ziyarete gitti. Muzaffer Erkuvan’ın babası Şemsettin Erkuvan, oğlunun intiharı nedeniyle husumet duyduğu anne ve iki kızını takip etti. Anne ve kızları mezarlıktaki musalla taşına yakın bir noktada banklarda otururken motosikletle yaklaşan Şemsettin Erkuvan, tabancayla kurşun yağdırıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince yapılan incelemede Şenay, Gaye ve Güldane Gerçek’in hayatını kaybettiği belirlendi. Mezarlıkta inceleme yapan polis, Şemsettin Erkuvan’ın yakalanması için çalışma başlattı. 

Anne ve 2 kızı mezarlıkta katledildi

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GÜLDANE VE AİLESİNİ SUÇLADI

İddiaya göre Muzaffer Erkuvan, araları kötü olan Güldane Gerçek ile barışmak istedi. Şenay Gerçek’in yanına giden Muzaffer Erkuvan, olumsuz cevap aldı. Bunun üzerine Muzaffer Erkuvan bir ağaca kendisini asarak yaşamına son verdi. Şemsettin Erkuvan’ın ise bu olaydan Güldane ve ailesini sorumlu tuttuğu öne sürüldü.

 

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#Adana#Sarıçam#Polis

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