Anne ve 2 kızı mezarlıkta katledildi

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Adana’nın Sarıçam ilçesinde dün 16.00 sıralarında anne Şenay (45), kızları Gaye (25) ve Güldane Gerçek (21) ile birlikte bir süre önce intihar eden Güldane Gerçek’in sevgilisi Muzaffer Erkuvan’ın Buruk Mezarlığı’ndaki kabrini ziyarete gitti. Muzaffer Erkuvan’ın babası Şemsettin Erkuvan, oğlunun intiharı nedeniyle husumet duyduğu anne ve iki kızını takip etti. Anne ve kızları mezarlıktaki musalla taşına yakın bir noktada banklarda otururken motosikletle yaklaşan Şemsettin Erkuvan, tabancayla kurşun yağdırıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince yapılan incelemede Şenay, Gaye ve Güldane Gerçek’in hayatını kaybettiği belirlendi. Mezarlıkta inceleme yapan polis, Şemsettin Erkuvan’ın yakalanması için çalışma başlattı.

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GÜLDANE VE AİLESİNİ SUÇLADI

İddiaya göre Muzaffer Erkuvan, araları kötü olan Güldane Gerçek ile barışmak istedi. Şenay Gerçek’in yanına giden Muzaffer Erkuvan, olumsuz cevap aldı. Bunun üzerine Muzaffer Erkuvan bir ağaca kendisini asarak yaşamına son verdi. Şemsettin Erkuvan’ın ise bu olaydan Güldane ve ailesini sorumlu tuttuğu öne sürüldü.