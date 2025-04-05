Anne terliğine torundan af var yargıdan yok

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DENİZLİ Pamukkale’de 9 Ağustos 2024’te, anneannesi Asiye Kaytan (80) ile yaşayan ve aynı ismi taşıyan Asiye Vural (18), akşam işten geldikten sonra dışarı çıkmak istedi. Anneanne Asiye Kaytan, anne ve babası ayrı olan torununun güvenliği için kapıyı kilitleyip dışarıya çıkmasına izin vermedi. Bu sırada eline evde giydiği terliği alan Asiye Kaytan, izin vermemesine rağmen kapıyı açmak isteyen torununun üzerine yürüyüp koluna vurdu. Torunu Vural ise anneannesine elindeki telefonla başına vurarak karşılık verdi. Asiye Kaytan başından yaralandı. Kaytan, götürüldüğü hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

KARAR ONANIRSA CEZAEVİNE GİRECEK

Asiye Kaytan ve torunu Asiye Vural, birbirlerinden şikâyetçi olmadı ancak kamu davası açıldı. Asiye Kaytan hakkında ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme heyeti 24 Şubat’ta görülen karar duruşmasında, Asiye Kaytan’ı ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetin yoksun kılmak’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti suçun altsoyuna karşı silah sayılan terlikle işlendiği gerekçesiyle bir kat artırım yaparak verilen bu cezayı 4 yıl 12 ay hapis cezasına çıkardı. Ardından da takdiri indirim yapıp cezasını, 4 yıl 2 ay hapse indirdi. Karar istinaf mahkemesine taşındı. Karar onanırsa Kaytan, cezaevine girecek.

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‘ORADA NASIL YAŞARIM BEN’

Asiye Kaytan, bir daha eline terlik almayacağını belirterek, “Mahkemeye çıktım, hâkime torunumun ceza almasını istemediğimi söyledim. O ceza almadı ama ben silah sayılan terlik yüzünden 4 yıl 2 ay hapis cezası aldım. 80 yaşından sonra cezaevine mi gireceğim? Orada nasıl yaşarım, ameliyatlıyım, zor yürüyorum. Anne terliği yüzünden beni cezaevine atacaklar. Kimse evladını terlikle darp etmesin. Anne terliği silahmış, nereden bileyim” ifadelerini kullandı.

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Torun Asiye Vural ise “Şikâyetçi olmadım ama kamu davası açıldı. Anneler ‘terlik’ deyip, geçmesin. Sakın çocuklarına silah sayılan terlikle vurmasınlar” dedi.