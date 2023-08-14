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Anne son konuşmayı anlattı: ‘İstifa et’ dedim ‘Gerekirse şehit olurum’ dedi

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#Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş#Şehit Fatih Uğur Altınbaş#Tülay Altınbaş
Anne son konuşmayı anlattı: ‘İstifa et’ dedim ‘Gerekirse şehit olurum’ dedi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 07:00

IRAK'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 9 Ağustos’ta PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşinde şehit olan Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın (27) annesi Tülay Altınbaş, bir gün önce oğlu ile konuştuğunu belirtip o anları, "Telefonda bomba sesini duyunca operasyonda olduğunu anladım. 'Gizli bir görevdeyiz anne' dedi. 'İstifa et gel oğlum' dedim. 'Yok anne, buradayım. Arkadaşlarım şehit oldu, şehit olmam gerekirse şehit olurum' dedi” diye anlattı.

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Şehidin annesi Tülay Altınbaş, oğlunun ortaokuldan beri asker olmak istediğini, askerliğin hep içinde olduğunu belirterek, "Babası polisti, 2012 yılında hayatını kaybetti. Babasının durumu içinde ukde kaldı, asker olmak istedi. Üniversiteyi bitirdikten sonra askeri okula gitmek istedi. Kamu yönetimi bölümünü okumuştu, kaymakam olmasını istiyordum. 'Anne, asker olmak istiyorum, bu mesleği seviyorum' dedi. Bile bile gitti, bu mesleği seçti. Çok iyi bir çocuktu, ince ruhluydu. Beni hiç üzmezdi, en ufak tartışmamızda bile gelir beni öperdi. Küçüklüğünden beri bana hep 'Anneciğim' şiirini okurdu. 'Pıtırcığım' derdim. Hep, 'Babam, asker olmamı çok isterdi' derdi. Kendi de asker olmayı çok istedi. Her anne böyle bir çocuğu olmasını ister”diye konuştu.

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Uğur Altınbaş'ın şehit olması halinde misafirlere çiğköfte dağıtılmasını istediği, cenazede bu isteğinin de yerine getirildiği belirtildi. Şehit Altınbaş'ın yakında kız arkadaşıyla nişan yapmayı planladığı da öğrenildi. 

 

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#Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş#Şehit Fatih Uğur Altınbaş#Tülay Altınbaş

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