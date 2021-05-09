‘Anne özlemini her an yüreğimde hissediyorum’

Erdoğan’ın mesajı şöyle: “Anneye hürmeti cennetin kapısını açacak bir anahtar olarak gören bir medeniyetin mensupları olarak, anne ile evladı arasındaki bağın en güçlü bağ olduğuna inanıyoruz. Yüreğinde anne özlemini her an hisseden biri olarak, ahirete intikal etmiş tüm anneleri rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Bütün annelerin bu anlamlı günlerini can-ı gönülden tebrik ediyorum.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan, 7 Ekim 2011 tarihinde 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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