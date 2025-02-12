Anne oğul Türkiye’ye iade ediliyor

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Timur Cihantimur’u kazanın ardından annesi Eylem Tok önce Mısır’a ardından ABD'ye kaçırmıştı. Türkiye’nin aide başvurusu üzerine Cihantimur ile annesi Tok, Boston’da yakalanarak tutuklanmıştı. Massachusetts eyaletindeki Boston Bölge Mahkemesi’nde süren davanın son duruşmasında savcılık Cihantimur’un Türkiye’ye iade edilmesiyle ilgili kararın yapılacak duruşma öncesinde alınmasını istemişti.

BAKAN TUNÇ DUYURDU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün gece Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadelerine karar verildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tunç, şunları söyledi: “Başlatılan adli soruşturma sonrasında ülkemiz dışına çıkarak Amerika Birleşik Devletleri'ne giden ve iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Massachusetts Bölge Mahkemesi tarafından ülkemize iadelerine karar verilmiştir. Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.”