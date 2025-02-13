Anne-oğul Türkiye’ye iade edilecek: Onları geldiklerinde karşılayacağız

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İstanbul Eyüpsultan’da 1 Mart 2024 günü seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmıştı. Yol kenarına çekilen arızalı araç, tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan biri, buradaki 3 ATV’ye çarpmıştı. Yaralanan 5 kişiden evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci (29) hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur’un, olay yerine gelen annesi Eylem Tok’un aracıyla buradan uzaklaşıp, annesiyle önce Mısır’a, ardından ABD’ye gittikleri tespit edilmişti. Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talebi evrakı, Adalet Bakanlığı’nca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cihantimur ile annesi Tok’un, Boston’da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıklarını bildirmişti.

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‘ELİN KELEPÇELİ GELME DEMİŞTİM ONA’

Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok’un, ABD adli makamlarında Türkiye’ye iade edilmeleri talebiyle görülen davası karara bağlandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Massachusetts Bölge Mahkemesi’nin, anne ile oğulun Türkiye’ye iade edilmelerine yönelik karar verdiğini duyurdu. Aci’nin gözü yaşlı babası Özer Aci ile annesi Pervin Aci, ABD mahkemesinin kararını memnuniyetle karşıladı. Özer Aci, şunları söyledi:

“Sürekli Eylem Tok’a ‘Elin kelepçeli gelme’ dedim ama o eli kelepçeli gelmeyi tercih etti. Onlar zannetti ki ‘Kaçarım ABD’ye, param var, izimi kaybettiririm.’ Vicdanı içeriden kemiriyor ve kemirmeye devam ediyor. Pırıl pırıl çocuk yetiştiriyor, şimdi tıpış tıpış Türk adaletine teslim edecek. Beni yalnız, gariban, zamanla unutacak biri sandılar. Tam 1 yıl oldu. Ne oldu? Adalet Bakanlığı aradı, Türkiye’ye iade edileceklerini söyledi. Önümüzde 1-2 ay daha var. Dört gözle bekliyor olacağım, onları havalimanında karşılayacağım. Yüreğimize su serpildi. Hani insan düşer, yorulur bir enerjiye ihtiyacı olur ya, işte bu benim enerjim. Tam yere düşerken kalktım ayağa, mücadeleye dimdik devam ediyorum. Onların yaptığı yanına kâr kalmayacak. İnşallah Türk Adaleti örnek bir karar verir. Böyle insanlar vurup kaza yapıp kaçmazlar, kaçamazlar. Ben bu yaşta evlat kaybetmeyi hayal etmedim ama onlar da 17 yaşındaki çocuk 1 sene ABD gibi yerde hapiste kalacak diye hayal etmediler. İlahi adalet budur. Sen birine vurup öldürürsün ama o insanın da annesi, babası, evladı var. Bana göre diri diri kendi çocuğunu öldürdü. Hak yerini, adalet yerini bulana kadar değişen bir şey olmayacak. Çalışacağım, çabalayacağım, en yüksek cezaları almaları için uğraşacağım.

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‘BU MADDİYATLA MANEVİYATIN SAVAŞI’

Yalnız değilim acımı acısı yapan binlerce yürek var. Eylem Tok’u da katil çocuğunu da hep böyle basın aracılığıyla gördük. Bir insan böyle bir kötülüğü evladına nasıl yapar? Bu nasıl bir anne ki hem benim evladıma hem kendi evladına kötülük yapıyor? Gördüğüm zaman bunu kendisine soracağım. Böyle mi annelik oluyor? Her suçlu annesi tarafından kaçırılıyor mu? Eylem Tok’un akrabaları yok mu? Ayrılmış doktor eşi de aramıyor beni. Bizim buna ihtiyacımız yok ama devlet devletten özür diliyor. Ne oldu paraları vardı? Milyon dolarlar harcayıp oradan oraya kaçtılar. Ellerine ne geçti? Sıfır. 8 aydır hapisteler. 10 aydır ABD gibi yerde hapisteler. ‘Size dünyayı dar edeceğim, Fizan’a da gitseniz arkanızdan geleceğim’ dedim. Doktor beye de sesleniyorum, beni pasif sanma doktor bey. Benim senin kadar param yok ama acımı acısı sayan binlerce insan var. Bu maddiyatla maneviyatın savaşına döndü. Bakalım parasının gücü nereye yetecek? Bunu zaman gösterecek.”

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Anne Pervin Aci ise kararı duyunca çok sevindiğini vurgulayarak, “Titriyorum, konuşamıyorum. İnşallah burada gereken cezayı verirler. Havalimanına gideceğim. O anne nasıl bir anneyse onun yüzüne bakmam lazım. O anne nasıl bir anne?” değerlendirmesinde bulundu.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK

- ABD’de Massachusetts Bölge Mahkemesi, iade kararını doğrulayan detaylı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Eylem Tok’un iade kararına itirazda bulunduğu ve iade işlemleri tamamlanmadan serbest bırakılmasını talep ettiği ifade edildi. Mahkeme belgesinde, Türkiye tarafından iadesi talep edilen Tok’un, İstanbul’da oğlunun karıştığı kazada, olay yerine gittiği, ‘suçun delillerini gizleme, değiştirme, imha etme ve suçluyu koruma’ suçlarını işlediği detaylarına yer verildi. Mahkemenin 50 sayfalık belgesinin sonuç bölümünde, “Tok’un iadesinin ve kefaletle serbest bırakılma talebinin reddedildiği” ifadesi yer aldı.

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EN GEÇ 7 GÜN SONRA ABD DIŞİŞLERİNE İLETİLECEK

Tok ve Cihantimur hakkında verilen karar sonrasında, ABD hükümeti tarafından en geç 7 gün içinde bir iade sertifikası hazırlanacağı bilgisi verildi. Mahkeme belgelerinde, söz konusu sertifikanın daha sonra ABD Dışişleri Bakanlığı’na iletileceği ve Bakanlık’ın, Tok ve oğlu hakkındaki konuyu Türkiye hükümetine teslim edilmesi yönünde nihai karara bağlamasının beklendiği belirtildi. İade kararının, ABD ile Türkiye arasında 7 Haziran 1979’da imzalanan Ceza İşlerinde İade ve Karşılıklı Yardım Anlaşması’na göre alındığı aktarıldı.

Konuya ilişkin soru üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Bu karar temyize tabi bir karar, ilgililer itiraz edebilir. Kesinleştikten sonra Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı’na gönderilir karar. Dışişleri Bakanlığı’nda idari itiraz da yapılabilir, kesinleştiğinde de iadeleri gerçekleştirilmiş olur. Süreci hep birlikte takip ediyoruz” yanıtını verdi.