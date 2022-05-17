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Anne oğul cinayeti

#Cinayet#Anne-Oğul#MAHKEME
Anne oğul cinayeti

14 yaşındaki O.H., annesi Elif Cihangir’in 6 ay önce evlendiği TIR şoförü üvey babası Yücel Cihangir’i sopayla boğazına bastırarak öldürdü. Elif Cihangir ve oğlu O.H., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Adana Seyhan’da yaşayan, en küçüğü 2, en büyüğü 14 yaşında 4 çocuk annesi Elif Cihangir (32), 6 ay önce TIR şoförü Yücel Cihangir (62) ile evlendi. Çift şiddetli geçimsizlik nedeniyle sürekli tartışmaya başladı. Son olarak 15 Mayıs gecesi Cihangir çifti arasında çıkan tartışma, Elif Cihangir’in önceki evliliğinden oğlu O.H.’nin de karışmasıyla kavgaya dönüştü.

'BİZİMLE İLGİLENMİYORDU'

Yaşanan arbede sırasında evdeki sopayı alan O.H., üvey babası Yücel Cihangir’in boğazına çöktü. Nefessiz kalan Cihangir hareketsiz kalırken, anne ile oğlu ise sopayı evin penceresinden aşağı attı. Bir süre bekleyen Elif Cihangir, sabaha karşı 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp ihbarda bulundu.

Polis ekipleri, şüpheli Elif Cihangir ile O.H.’yi gözaltına aldı. Elif Cihangir ifadesinde, “Eşimle sürekli tartışıyorduk. Eve para getirmiyordu ve bizimle ilgilenmiyordu. Olay gecesi de tartışırken oğlum, sopayla boğarak öldürdü. Başta kaçmayı düşündüm ancak pişman olup kendimizi ihbar ettim” diye konuştu. Çocuğun da annesinin ifadesini doğruladığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Elif Cihangir ile oğlu O.H., tutuklandı.

 

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#Cinayet#Anne-Oğul#MAHKEME

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