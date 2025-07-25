×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Anne oğul arasındaki tartışma kanlı bitti! Bulaşık makinesindeki detay dikkat çekti

Güncelleme Tarihi:

#Aksaray#Cinayet#Polis
Anne oğul arasındaki tartışma kanlı bitti Bulaşık makinesindeki detay dikkat çekti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2025 12:42

Aksaray'da ekmek almaya gitme tartışması sonrası Muhammed Y. (16), evlerinin önündeki merdivende kalbinden bıçakla yaralanmış halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Muhammed Y. kurtarılamazken, şüphe üzerine annesi Ayten Y. ile kardeşi E.Y. (14) gözaltına alındı. Annenin ifadesi sonrası bulaşık makinesindeki detay dikkat çekti.

Haberin Devamı

Olay, saat 06.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi 4701 Sokak’taki 2 katlı evin giriş katında meydana geldi. Ayten Y., iddiaya göre oğulları Muhammed Y. ve E.Y.'ye kahvaltı için bakkaldan ekmek alıp gelmelerini söyledi. Bunun üzerine aile arasında tartışma çıktı. E.Y., bakkala ekmek almaya gitti. Geri döndüğünde evin girişindeki merdivenlerde ağabeyi Muhammed Y.'yi kanlar içinde buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BIÇAK 15 SANTİMETRE KALBİNE SAPLANMIŞ

Göğsünden bıçaklandığı anlaşılan Muhammed Y., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kalbine 15 santimetre derinliğinde bıçak saplanan Muhammed Y., doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

Anne oğul arasındaki tartışma kanlı bitti Bulaşık makinesindeki detay dikkat çekti

‘OĞLUM BIÇAĞIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ’

Haberin Devamı

Ayten Y., eve gelen polislere ''Oğlum bıçağın üstüne düştü. Oğlumdan bir haber var mı? Ne olur bana doğruyu söyleyin, oğlum yaşıyor mu?'' dedi.

Polis de oğlunun hastanede tedaviye alındığını belirterek Ayten Y.'yi sakinleştirmeye çalıştı. Polis, evde yaptığı incelemede 2 bıçağın bulaşık makinesi içinde olduğunu tespit etti. Ayten Y. ile ağabeyini kanlar içinde bulan E.Y., şüphe üzerine gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aksaray#Cinayet#Polis

BAKMADAN GEÇME!