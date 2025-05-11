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Anne köpek kalpleri ısıttı: Ekiplerin yanında, yavruları için dakikalarca bekledi

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#Reyhanlı#Yavru Köpek#Anne Köpek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2025 09:23

Hatay’da kuyuya düşen yavru köpeklerine kavuşan anne köpeğin davranışı yürekleri ısıttı.

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Reyhanlı ilçesi Kuletepe Mahallesi’nde kuyuya düşen yavru köpekleri fark eden vatandaşlar kendi imkanlarıyla hayvanları kurtarmaya çalıştılar.

Anne köpek kalpleri ısıttı: Ekiplerin yanında, yavruları için dakikalarca bekledi

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla başarısız olunca durumu itfaiye ekiplerine bildirdiler. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, titiz çalışmayla yavru köpekleri kurtararak annesine kavuşturdular.

Anne köpek kalpleri ısıttı: Ekiplerin yanında, yavruları için dakikalarca bekledi

Kurtarma operasyonu esnasında anne köpek de ekiplerin başında bekledi. Yavrularının sesini duymasıyla mutluluk yaşayan anne köpeğin davranışı yürekleri ısıtırken o anlar kameraya yansıdı.

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Anne köpek kalpleri ısıttı: Ekiplerin yanında, yavruları için dakikalarca bekledi

Anne köpek kalpleri ısıttı: Ekiplerin yanında, yavruları için dakikalarca bekledi

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#Reyhanlı#Yavru Köpek#Anne Köpek

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