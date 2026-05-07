Anne, kızına cinsel istismar şikayeti için gitmişti: Polis merkezinde fenalaşınca hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Zihinsel engelli Y.S., annesi Nalan Kaya’ya cinsel istismara uğradığını söyledi. Bunun üzerine Kaya, polis merkezine gidip şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından eşkali belirlenen şüpheli T.K., yakalanıp gözaltına alındı.

İfade işlemleri sırasında tansiyonu yükselen Nalan Kaya, aniden fenalaştı. Kaya, polis merkezine çağrılan ambulansla Şavşat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ve aort damarının yırtıldığı belirlenen Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tek çocuk annesi Kaya’nın ölümü, ilçede üzüntüye neden oldu.

Öte yandan şüpheli T.K. ise tamamlanan sorgusu sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Artvin’in Şavşat ilçesinde zihinsel engelli kızı Y.S.’nin cinsel istismara uğradığı iddiasıyla şikayette bulunmak için gittiği polis merkezinde tansiyonu yükselip, aort damarı yırtılan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Nalan Kaya’nın cenazesi Kemal Paşa Cami’nde öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cenazeye Şavşat Kaymakamı Bayram Köse, Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

'KAMU VİCDANINDA DERİN YARA AÇTI'

Artvin’in Şavşat ilçesinde, zihinsel engelli kızı Y.S.’nin cinsel istismara uğradığı iddiasıyla şikayette bulunmak için gittiği polis merkezinde tansiyonu yükselip, aort damarı yırtılan Nalan Kaya’nın ölümünün ardından ilçe merkezinde toplanan kadınlar basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Ayça Demirci, ilçede yaşayan olayın toplumsal sorumluluk meselesi olduğunu vurgulayarak, “Görmezden gelmek, toplumsal sorumluluktan kaçmaktır. Toplumsal yozlaşmaya, çürümeye ve duyarsızlığa karşı tek çıkış yolu, dayanışmayı büyütmek ve birbirimize sahip çıkmaktır. Bu saldırıyı gerçekleştiren kişi bugün yakalanmış olabilir. Cezalandırılması ve adaletin gecikmeden işlemesi en temel beklentimizdir. Bizler susarsak ve tepkisiz kalırsak benzer zihniyetler toplum içinde dolaşmaya ve yeni acılar yaşatmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

‘KENETLENEREK BU İŞİN ARKASINDA DURMALIYIZ’

Üzgün olduğunu ifade eden Sibel Durmuş da “Öfkemizi de acımızı da saklayamıyoruz ve zaten saklamayalım da. Bu iş sonuçlanana kadar bu acı karşısında yürek soğumaz. Bir şekilde adaletin yerine geldiğinden emin olmak istiyoruz. Bu kadar az olmamamız gerekir, ayaklanmalıyız. Gece gündüz uyumamamız gerekir. Bu ilçede bir sürü çocuğumuz var bizim. Küçücük bir ilçede güvenle yaşayamayacaksak bizler neden yaşıyoruz? Bu şekilde olmamalı ve yaşanmamalıydı. Sonuna kadar abla, anne, teyze, baba ve bir insan olarak kenetlenerek bu işin arkasında durmalıyız” diye konuştu.

‘ÇOK ÜZÜCÜ’

İmran Kayaoğlu, “Arkadaşımızın başına gelen olay gerçekten çok üzücü. Bu duruma tepki gösteriyor ve kesinlikle bir daha olmamasını istiyoruz. Elimizden ne geliyorsa onu yapacağız, kınıyorum” dedi.

Öte yandan, ölen Nalan Kaya’nın işlettiği bakkal dükkanının da kapalı olduğu gözlendi.