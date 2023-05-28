Anne - kızın zaferi

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İzmir’de kilo vermek amacıyla 7 yıl önce kick boks sporuna başlayan Kübranur Alpkaan (21), 8 kez Türkiye şampiyonu olup 4 kez Avrupa kupasını kazandı. Alpkaan’ın annesi Aslı Söylemez (41) de 5 yıl önce kızına antrenmanlarda destek olmak için kick boks yapmaya başladı. Çifte şampiyonluk hayali kuran anne-kız, hayallerini gerçeğe dönüştürmek için gece gündüz çalıştı. Anne-kızın hayali, 17-21 Mayıs tarihlerinde, İstanbul TÜYAP Fuar Alanı’nda düzenlenen 8’inci Uluslararası WAKO Kick Boks Dünya Kupası’nda gerçekleşti. Kübranur Norveçli rakibini, annesi Aslı da Azerbaycanlı rakibini yenince her ikisi de şampiyon oldu.

Kick boksa 2018’de başlayan, özel hastanenin medikal muhasebe biriminde çalışan Aslı Söylemez, “Biz birbirimize 2018’de bir söz vermiştik. Birlikte şampiyon olacaktık. Geçen yıl İstanbul’da yine Dünya Kupası Şampiyonası vardı. Kübra sakatlığı nedeniyle şampiyonaya katılamadı ama ben ona verdiğim söz üzerine İstanbul’a gidip şampiyon olarak döndüm. Sakatlığı sona erdiği için İstanbul’a bu kez birlikte gittik ve orada ikimiz de şampiyon olduk. İlk önce ben bayrağı dalgalandırdım, sonra kızım. Bir hayalimizi daha gerçekleştirdik” dedi.

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‘MOTİVASYONUM İÇİN SPORA BAŞLADI’

Kick boks sporunu 7 yıldır yapan Kübranur Alpkaan ise “2018 yılında Milli Takım’la beraber İtalya’ya gitmiştim. Oradan derece alamadan döndüm ve çok üzgündüm. Annem de hem bana motivasyon olsun diye hem de beraber antrenman yapabilmek için bu spora başladı. Annem veteranlarda, ben büyükler kategorisinde dövüştüm. O bir, ben üç maç yaptım. İkimiz de Dünya Kupası Şampiyonu olduk. Annemle gurur duyuyorum. O evin bütün sorumluluğunu alıyor, bir çalışma hayatı var ve aynı zamanda da bir sporcu. Bundan sonra Portekiz'de dünya şampiyonası düzenlenecek, orada şampiyon olmayı hedefliyorum” diye konuştu.