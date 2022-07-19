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Anne kızın olduğu otomobile çarpıp kaçan kamyonet şoförü yakalandı

#İSTANBUL#Trafik#Ümraniye
Anne kızın olduğu otomobile çarpıp kaçan kamyonet şoförü yakalandı

ÜMRANİYE TEM Otoyolunda Ebru Civak ve kızı Rabia'nın içinde bulunduğu otomobile çarpıp kaçan kamyonet şoförü Levent Ç. yakalandı. Levent Ç.'ye 6 farklı ihlalden 10 bin 878 TL para cezası uygulandı.

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Ümraniye TEM Otoyolu'nda 15 Temmuz Cuma günü Ebru Civak, kızıyla Tuzla'daki evine giderken plakasız kamyonet sürücüsü çarptı. Kaçmaya çalışan kamyoneti takip etmeye başlayan Ebru Civak, Çakmak Köprüsü mevkiinde otomobilin camını açarak sürücüye durması için seslendi. Uyarılara rağmen kamyonet şoförü kaçmaya devam etti. Ebru Civak, kaçan aracın peşine düşerek takip ederken, kızı Rabia Nur Civak ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yaklaşık 10 dakika süren takip Ataşehir'de kamyonetin gözden kaybolması ile sona erdi.

KAMYONET PLAKASIZ SÜRÜCÜSÜ EHLİYETSİZ

Olayın ardından o anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin medyaya da yansımasının ardından polis, sürücünün tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Görüntüleri izleyen polis, 34 FEY 401 plakalı kamyonetin sürücüsünün Levent Ç. olduğunu tespit etti. Kamyoneti ile yakalanarak gözaltına alınan Levent Ç.’ye plakasız araç kullanmaktan bin 824, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674, tehlikeli şerit değiştirmekten 427, saygısızca araç kullanmaktan 196, emniyet kemeri kullanmamaktan 196, trafik kazasına karıştıktan sonra yetkililer gelmeden kaza yerinden ayrılmak suçundan 888 lira ve araç sahibine de 3 bin 673 lira olmak üzere toplamda 10 bin 878 lira para cezası kesildi. Ekipler ayrıca Levent Ç.'nin kullandığı kamyoneti de trafikten menetti. Levent Ç. hakkında karıştığı kaza sebebiyle adli işlem de başlatıldı.

 

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#İSTANBUL#Trafik#Ümraniye

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