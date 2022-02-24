Anne kızın katilinden pişkin savunma

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Tutuklanan Erkan Aslantürk’ün, yeğeni Ebru ile gönül ilişkisi olduğu, Ebru’nun ailesinin buna rıza göstermemesi üzerine yengesi ve yeğenini öldürdüğü iddia edilmişti.

‘GIRGIRINA MESAJLAŞTIM’

Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada savunma yapan Erkan Aslantürk, Ebru ile gönül ilişkisi olmadığını söyledi. Mahkeme heyetinin, telefonundaki Ebru ile mesajlaşmalarını sorması üzerine Aslantürk, “Emojilerden kalp ve benzeri sevgi gösteren mesajlardı. Ben de kendisiyle gırgır, şamata olsun diye mesajlaştım” dedi. “Senden çocuğum olsun istiyorum” ve “Seninle olmanın hayali bile çok güzel” şeklindeki mesajları sorulunca ise “Mesajları ben göndermedim. Onların evine girip çıktığımda telefonumu ortada bıraktığım belli. Ebru ya da Hacer yazdırmış olabilir” yanıtını verdi. Abla Dilek Aslantürk ise “Kardeşim başkasını sevdiğini söyleyince Erkan, ‘Seni oraya gömerim’ diye tehdit etti” dedi. Duruşma ertelendi.