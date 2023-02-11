Anne kızdan iyi haber

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Aralarında İsviçreli ekiplerin de yer aldığı çok sayıda arama kurtarma ekibi, anne kıza ulaşmak için zamanla yarıştı. Enkazda bir koridor oluşturan ekipler, içeri girerek anne kızın olduğu bölüme ulaştı. Depremden 101 saat sonra önce anne Canan Şavkılı enkazdan sağ olarak çıkartıldı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, kısa bir süre sonra 11 yaşındaki Melike’yi de enkazdan sağ olarak çıkarttı. Anne kız, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. Ekiplerse bu anlarda gözyaşlarına boğuldu.