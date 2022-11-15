Anne-kız ölüme kol kola gitti

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Hafta sonu da Taksim’e çıkmak istediler. Ölüm onları kol kola İstiklal Caddesi’ni gezerken, bir kalleşin patlattığı bombayla yakaladı. Bakırköy’deki evlerinde kızı ve torunu için taziyeleri kabul eden Mehmet Özsoy, gözyaşları içinde terörü lanetledi. “Kızım öğretmen olduğu için tatilleri hep değerlendirirdi. Pazar günü de kızıyla dışarı çıktı. Gezmeye gitmişlerdi ama denk geldi işte. İkisi yalnız gitmişti. Kayboldu gitti benim kızım. Ne diyebilirim? Allah belalarını versin. Lanet okuyorum.” Arzu Özsoy’un dayısı İhsan Bülbüloğlu ise “Hayalleri vardı ikisinin de. Birlikte bir güzellik yaşamak istemişler hava güzel olduğu için. Sonu böyle oldu. Bütün ülkemizin başı sağ olsun. Devletimiz bunun hesabını soracaktır. Vatan sağ olsun” dedi.

BABA YIKILDI

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Arzu Özsoy ve Yağmur Uçar son yolculuklarına uğurlandı. Eski karısının ve kızının tabutuna sarılan oyuncu Nurettin Uçar gözyaşlarını boğuldu. Uçar, Diriliş Ertuğrul dizisinde de rol almıştı.