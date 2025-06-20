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Anne kedi, yavruları kurtarılana kadar araç başında bekledi

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#Erzurum#Kedi Kurtarma#Yavru Kedi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2025 09:35

Erzurum'da girdikleri otomobilin motor kısmında mahsur kalan 4 yavru kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. Saatler süren çalışmayı izleyen anne kedi, yavruları kurtarılana kadar araç başında bekledi.

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Olay, Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde meydana geldi. Bir iş yerinin önünde park halindeki otomobilden kedi sesi gelmesi üzerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, otomobilin motor kısmında mahsur kalan 4 yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Anne kedi, yavruları kurtarılana kadar araç başında bekledi


Anne kedi, itfaiye ekiplerinin yavrularını kurtarmasını bekledi. Otomobilin yanından ayrılmayan kedinin yanına yaklaşan bir görevli, "Kurtarıyorum, kurtarıyorum. Vallahi bir şey yapmıyorum" dedi.

Anne kedi, yavruları kurtarılana kadar araç başında bekledi

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"BİZİM İÇİN BİR ONUR"

İtfaiye görevlileri, karton sererek girdikleri otomobilin altındaki kedileri, tek tek kurtarmayı başardı. Motor kısmında sıkışan kedileri çıkaran görevliler, onları bir kutuya koydu. Yavrular, daha sonra anneleriyle birlikte itfaiye müdürlüğüne götürüldü.

Bir itfaiye görevlisi, çok mutlu olduklarını belirterek, "Onları kurtarmak bizim için bir onur. Onlar da sonuçta bir can. Anneleriyle birlikte yavruları itfaiye müdürlüğüne götüreceğiz. Oradan belediyemize ait Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edeceğiz" dedi.

Anne kedi, yavruları kurtarılana kadar araç başında bekledi

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#Erzurum#Kedi Kurtarma#Yavru Kedi

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