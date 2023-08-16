Anne katiline miras davası

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Açılan davalara göre, 2017 yılında vefat eden babasının ardından dul ve yetim maaşına başvurmak isteyen Elvide Hızal, tek mirasçı olduğunu belirtmek için veraset ilamı davası açtı. Mahkeme, Elvide Hızal’ın tek mirasçı olmadığını, yeğenin de mirasta pay hakkı olduğunu belirtti. Bunun hukuka aykırı olduğunu dava dilekçesinde belirten Elvide Hızal’ın avukatı Handan Bakbak, “Aslı Sönmezler, hiçbir koşulda mirasçılıktan faydalanamaz. Sönmezler’in mirastan yoksunluk hükümlerine tabi olması sebebiyle mirasçılık belgesi verilmemesi gerekmektedir” dedi. Elvide Hızal, ayrıca ‘vasi değişikliği’ davası da açtı.