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Anne katiline miras davası

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#Belgin Hızal#Aslı Sönmezler#Cinayet
Anne katiline miras davası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 07:00

İstanbul Sarıyer’de 26 Aralık 2015’te bankacı Belgin Hızal (57), ressam kızı Aslı Sönmezler tarafından çıkan tartışma sonucunda boğularak öldürülmüştü. Aslı Sönmezler, ‘üstsoyu kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Aslı Sönmezler, cezasını çekerken, teyzesi Elvide Hızal tarafından ‘mirasçılık belgesinin iptali’ ile ‘vasi değişikliği’ davaları açıldı.

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Açılan davalara göre, 2017 yılında vefat eden babasının ardından dul ve yetim maaşına başvurmak isteyen Elvide Hızal, tek mirasçı olduğunu belirtmek için veraset ilamı davası açtı. Mahkeme, Elvide Hızal’ın tek mirasçı olmadığını, yeğenin de mirasta pay hakkı olduğunu belirtti. Bunun hukuka aykırı olduğunu dava dilekçesinde belirten Elvide Hızal’ın avukatı Handan Bakbak, “Aslı Sönmezler, hiçbir koşulda mirasçılıktan faydalanamaz. Sönmezler’in mirastan yoksunluk hükümlerine tabi olması sebebiyle mirasçılık belgesi verilmemesi gerekmektedir” dedi. Elvide Hızal, ayrıca ‘vasi değişikliği’ davası da açtı. 

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#Belgin Hızal#Aslı Sönmezler#Cinayet

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