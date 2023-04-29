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Anne katilinden garip savunma

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#Bağcılar#Ali Sayan#Hava Sayan
Anne katilinden garip savunma
Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2023 07:00

İstanbul Bağcılar’da Ali Sayan (25), 25 Eylül 2022 günü annesi Hava Sayan’ı (58) 13 yerinden bıçaklayarak öldürdü ve kestiği başını balkondan aşağı attı.

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Kendisini eve kilitleyen Ali Sayan, kapıyı zorla açan polisler tarafından gözaltına alındı. Evde yanmış tahta parçaları da vardı. Ali Sayan yangın çıkartmaya çalışmıştı.

Ali Sayan polisteki ifadesinde, 14 yaşından beri uyuşturucu madde kullandığını, olaydan önceki 3 gün boyunca da metamfetamin maddesi içtiğini anlatarak, “Yaklaşık 5-6 sene şizofreni tedavisi gördüm. Olayla ilgili hiçbir ayrıntıyı hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda karakolda nezarethanede olduğumu hatırlıyorum. Ben annemin hasta olduğunu ve iyileşeceğini biliyorum. Anneme zarar vermeyi hiçbir zaman düşünmedim” dedi.

CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRMEKTEN DAVA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonunda Ali Sayan’a canavarca hisle veya eziyet çektirerek üstsoydan akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yangın çıkartmaya çalıştığı için de genel güvenliği tehlikeye soktuğu gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İddianamede, Ali Sayan’ın Adli Tıp’ta incelenen kan ve idrar örneklerinde yüksek miktarda uyuşturucu maddeye rastlandığı anlatıldı. 

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#Bağcılar#Ali Sayan#Hava Sayan

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