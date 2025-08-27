Anne katili Sakarya’da yakalandı

Haberin Devamı

Kınay, annesini silahla öldürüp kaçtı. Polis ekipleri Azad Kınay’ın evden çıktıktan sonra ticari taksiye binerek Sakarya’ya gittiğini tespit etti. Ekipler, taksinin plakasını belirleyip güzergâhın izini sürerek 12 saatte Azad Kınay’ı yakaladı.

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ

Azad Kınay’ın çeşitli suçlardan sabıkası olduğu, geçtiğimiz yıl yaralama suçundan cezaevine girdiği belirlendi. İddiaya göre cezaevine girdikten sonra annesi Çiğdem Kınay, evdeki silahı alıp yok etmişti. Azad Kınay cezaevinden çıkınca sık sık silahını sordu, annesi ise vermemekte ısrar etti. Olay günü şüpheli, dışarıdan bulduğu başka bir silahı eve getirdi. Silahı gören anne ile oğul arasında tartışma yeniden alevlendi. Şüpheli, olayın hemen ardından cinayet silahını evin yaklaşık 400 metre ötesindeki bir parka atarak izini kaybettirmeye çalıştı. Ancak polis ekipleri yaptığı aramalarda silahı da ele geçirdi. Gözaltına alınan Azad Kınay ilk ifadesinde, “Annem elimde silahı gördü, tartıştık. Yanlışlıkla vurdum” dedi. 25’in üzerinde suç kaydı bulunduğu belirtilen Kınay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.