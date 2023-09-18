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Anne karnında ölen bebeğin cenazesi bisküvi kutusunda teslim edildi! 'Öyle alınca dünya başıma yıkıldı'

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#Manisa#Şehzadeler#Bebek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2023 13:07

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kalp kapakçığı olmadığından anne karnında ölen 23 haftalık erkek torununun cenazesini kutuda teslim alan Yaşar Koç (65), hastane yönetiminden şikayetçi oldu. Yaşar Koç, "Torunumu bisküvi kutusunun içerisinde verdiler. Buna çok üzüldüm. Yazık, günah bize. Bunun bir çözümü olmaz ise belki de insanları çöp poşetine koyup verecekler. Cenaze torbası yoksa beni yönlendirebilirlerdi. Torunumu öyle alınca dünyam başıma yıkıldı" diye konuştu.

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan 1 çocuk annesi Özlem Koç (39), 15 Eylül'de rahatsızlandı. 23 haftalık hamile olan Koç'un, kontrollerinde bebeğinin kalp kapakçığı olmadığından dolayı karnında öldüğü tespit edildi.

Aynı gün Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yatışı yapılan Koç'a, suni sancı verilerek doğum yapması sağlandı. Erkek bebek, hastanenin morguna kaldırıldı.

'BİSKÜVİ KUTUSUNDA VERDİLER'

Dede Yaşar Koç, torunun defnedilmesi için cenazesini istedi. İddiaya göre Yaşar Koç'a, torununun cenazesi kutuda teslim edildi. Duruma tepki gösteren dede Koç, önce savcılığa, torununun defin işleminin ardından da Barbaros Şehit Özdemir Polis Merkezi Amirliği'ne giderek hastane yönetimi hakkında şikayetçi oldu.

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Koç, acısının 2 kat arttığını belirterek, "Torunumu bisküvi kutusunun içerisinde verdiler. Buna çok üzüldüm. Yazık, günah bize. Bunun bir çözümü olmaz ise belki de insanları çöp poşetine koyup verecekler. Bu ülkede hayvan hakları var, hiç olmasa torunumun da hakkı olsun. Cenaze torbası yoksa beni yönlendirebilirlerdi. Torunumu öyle alınca dünyam başıma yıkıldı. Bu zamanda bisküvi kutusuna bir çocuğun konulması ağrıma gidiyor" diye konuştu.

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#Manisa#Şehzadeler#Bebek

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