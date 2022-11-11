Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Anne karnında gen tedavisi

Güncelleme Tarihi:

#Kanada#Pompe#Ayla Bebek
Anne karnında gen tedavisi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 07:00

Dünyada nadir görülen ve ölümcül olarak bilinen ‘Pompe’ genetik hastalığına yakalanan Ayla bebek, anne rahminde tedavi edildi.

Haberin Devamı

Kanada’da yaşayan Sobia Bashir adlı annenin karnındaki bebeğe, 2021 yılında doğum öncesi testlerde Pompe hastalığı teşhisi konuldu. Daha önce aynı genetik hastalık sebebiyle iki çocuğunu kaybeden Zahir ve Sobia Bashir çifti, bugün 16 aylık olan ‘Ayla’ adını verdikleri kızları için, doktorların ‘anne karnında deneysel tedavi’ teklifini kabul etti.

KORDONDAN ENZİM YÜKLENDİ

Başkent Ottawa’daki Doğu Ontario Çocuk Hastanesi ve Ottawa Hastanesi’ndeki doktorlardan oluşan bir ekip, Pompe hastalarında eksik olan bir enzimi, Sobia’ya hamileliğinin 24’üncü ve 37’nci haftaları arasında yükledi. Bebekte eksik olan enzim, annenin göbek kordonu damarına enjekte edildi. Doğum öncesi yapılan enzim replasman tedavisinden sonra Ayla, 22 Haziran 2021 tarihinde dünyaya geldi. Ayla’da yapılan testler, kalp ve kas gelişiminin normal olduğunu gösterdi.

Haberin Devamı

Anne karnında gen tedavisi

Dünya tıp literatürüne geçen Ayla'nın gelişiminin normal olduğu belirtildi.

İLK RAHİM İÇİ GENETİK TEDAVİ

Ayla bebek, “bir genetik hastalık için anne karnında tedavi edilen ilk bebek” olarak dünya tıp literatürüne geçti. Vaka aynı zamanda “dünyanın ilk rahim içi tedavisi” olarak tescillendi. Dünyada 100 bin bebekte bir görülen Pompe hastalığı, bebeklerde genellikle kalp büyümesi ve kas güçsüzlüğüne neden olarak ölümlere yol açıyor. Tedavinin detayları “New England Journal of Medicine” adlı bilimsel dergide yayımlandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kanada#Pompe#Ayla Bebek

BAKMADAN GEÇME!

Peynir diyarı Türkiye listeye giremedi Neden peynirlerimizi ön plana çıkaramıyoruz

Peynir diyarı Türkiye listeye giremedi! Neden peynirlerimizi ön plana çıkaramıyoruz?

#Peynir
BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım

BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım?

#Anne Olmak
A Milli Basketbol Takımının zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncerden serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

A Milli Basketbol Takımı'nın zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncer'den serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

#A Milli Erkek Basketbol Takımı

BAKMADAN GEÇME!

Peynir diyarı Türkiye listeye giremedi Neden peynirlerimizi ön plana çıkaramıyoruz

Peynir diyarı Türkiye listeye giremedi! Neden peynirlerimizi ön plana çıkaramıyoruz?

#Peynir
BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım

BİR SORUDAN FAZLASI: Zamanı geri alsam çocuk yapar mıydım?

#Anne Olmak
A Milli Basketbol Takımının zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncerden serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

A Milli Basketbol Takımı'nın zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncer'den serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...

#A Milli Erkek Basketbol Takımı