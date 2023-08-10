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Anne intikam paylaşımı yaptı, katilin kardeşi 8 saat sonra öldürüldü

Güncelleme Tarihi:

#Denizli#Cinayet#İntikam Cinayeti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 15:58

Geçtiğimiz yıl Denizli'nin Serinhisar ilçesinde meydana gelen korkunç cinayette Hasan Akköse (19) ile İsmail Yalçın (17), Mustafa Akköse (34) tarafından öldürülmüş ve cesetleri kuyuya atıldıktan sonra yakılmıştı. Tüyler ürperten vahşette üçüncü bir ölüm haberi geldi. Maktul Hasan Akköse'nin annesi A.K. sosyal medya hesabından "Söz intikamın alıcam kuzum" yazdıktan sonra katil zanlısı Mustafa Akköse'nin kardeşi Kemal Akköse otomobilinde av tüfeğiyle öldürüldü. Şüpheli anne A.K. polis tarafından gözaltına alındı.

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Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, geçen yıl Hasan Akköse (19) ile İsmail Yalçın'ı (17) öldürüp, cesetlerini su kuyusuna atarak yaktıktan sonra üzerlerini taşla kapattığı belirlenip tutuklanan ve hakkında dava açılan Mustafa Akköse'nin (34) kardeşi Kemal Akköse (25), otomobilinde av tüfeğiyle öldürüldü.

Anne intikam paylaşımı yaptı, katilin kardeşi 8 saat sonra öldürüldü

Olaydan 8 saat önce, Hasan Akköse'nin annesi A.K.'nin sosyal medya hesabından oğlunun fotoğrafını koyup üzerine 'Söz intikamın alıcam kuzum' yazıp, paylaştığı ortaya çıktı. Polis, şüpheli olarak A.K.'nin boşandığı Y.A.'yı gözaltına aldı.

Anne intikam paylaşımı yaptı, katilin kardeşi 8 saat sonra öldürüldü

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ZANLININ KARDEŞİNE OTOMOBİLDE KURŞUN YAĞMURU

Serinhisar'da yaşayan ve bir leblebi imalathanesinde çalışan Kemal Akköse, bugün saat 07.00 sıralarında, işe gitmek için Aşağı Mahalle Ortaokul Sokak'taki evinden çıktı.

Anne intikam paylaşımı yaptı, katilin kardeşi 8 saat sonra öldürüldü

Park halindeki otomobiline binen Akköse, bu sırada yüzünü gizleyerek yanına yaklaşan kişinin saldırısına uğradı. Akköse'ye av tüfeğiyle 4 el ateş ederek başından ve göğsünden vuran saldırgan, kaçtı.

Anne intikam paylaşımı yaptı, katilin kardeşi 8 saat sonra öldürüldü

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Akköse'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Akköse'nin cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anne intikam paylaşımı yaptı, katilin kardeşi 8 saat sonra öldürüldü

ÖLDÜRDÜ, KUYUDA YAKTI, ÜZERLERİNE TAŞ DÖKTÜ

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Kemal Akköse'nin, geçen yıl 6 Haziran'da uzaktan akrabası Hasan Akköse ile İsmail Yalçın'ı tüfekle öldürüp, su kuyusuna attıktan sonra cesetlerini benzin dökerek yakıp üzerlerini taş ve toprakla doldurduğu belirlenerek tutuklanan Mustafa Akköse'nin kardeşi olduğu tespit edildi.

Anne intikam paylaşımı yaptı, katilin kardeşi 8 saat sonra öldürüldü

Mustafa Akköse'nin 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Denizli 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam ediliyor.

Anne intikam paylaşımı yaptı, katilin kardeşi 8 saat sonra öldürüldü

Olayla ilgili çalışma başlatan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, geçen yıl öldürülen Hasan Akköse'in annesi A.K.'nin sosyal medya hesabından intikam paylaşımı yaptığını belirledi.

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Anne intikam paylaşımı yaptı, katilin kardeşi 8 saat sonra öldürüldü

A.K.'nin paylaşımında öldürülen oğlu Hasan Akköse'nin fotoğrafını koyup üzerine 'Söz intikamın alıcam kuzum' yazarak, dün saat 23.00 sıralarında paylaştığı görüldü. Polis, şüpheli olarak A.K.'nin boşandığı eşi, öldürülen oğlunun babası Y.A.'yı gözaltına aldı. Y.A., emniyetteki ifadesinde Kemal Akköse'yi kendisinin öldürmediğini ileri sürdü. 

Anne intikam paylaşımı yaptı, katilin kardeşi 8 saat sonra öldürüldü

 

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#Denizli#Cinayet#İntikam Cinayeti

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