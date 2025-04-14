×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Anne ile oğlunun öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Kaza#Gaziantep
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2025 16:23

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Mustafa Polat (29) ile annesi Hüsne Evren Polat (57) yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Kaza, öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Hassa yönüne ilerleyen T.G. (52) yönetimindeki 31 ADP 06 plakalı TIR, karşı yönde gelen Mustafa Polat idaresindeki 34 KT 8311 plakalı otomobille çarpıştı.

Anne ile oğlunun öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında

Kazada, otomobilin sürücü Mustafa Polat ile yanındaki annesi Hüsne Evren Polat yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Anne ile oğlunun öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında

Polis çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan sürücü ve annesi ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Mustafa Polat ile annesi Hüsne Evren Polat, doktorların tüm çabasına kurtarılamadı.

Haberin Devamı

Anne ile oğlunun öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası TIR şoförü T.G. gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Anne ile oğlunun öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında
Anne ile oğlunun öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Kaza#Gaziantep

BAKMADAN GEÇME!