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Gündem
Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 24.05.2021 - 16:15 | Son Güncelleme:

Anne ile oğlundan 1 saat arayla üzücü haber

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Anne ile oğlundan 1 saat arayla üzücü haber

Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde hasta destek personeli olarak çalışan Neşet Çelik (45) ile annesi Nazmiye Çelik (68), yakalandıkları koronavirüs nedeniyle 1 saat arayla hayatlarını kaybetti. Anne oğul memleketleri Uşak'ta toprağa verildi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde hasta destek personeli olarak çalışan Neşet Çelik, 1 ay önce koronavirüse yakalandı. Çelik, durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. Ardından annesi Nazmiye Çelik de koronavirüsten rahatsızlanıp, aynı hastanede yoğun bakıma kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen Neşet Çelik bugün saat 07.00 sıralarında Nazmiye Çelik ise oğlundan 1 saat sonra hayatını kaybetti. Anne ile oğlunun cenazeleri memleketleri Uşak'ta toprağa verildi.

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