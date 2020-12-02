Anne ile oğluna uyuşturucu ticaretinden gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Polis, Seyhan ilçesinde bir evde anne ve oğlunun bonzai sattığı bilgisine ulaştı. Aldıkları istihbarat üzerine adrese baskın düzenleyen ekipler, yaptığı aramada, 16 gram bonzai, 190 gram kına ele geçirildi. Şüphelilerin, sattığı bonzaiyi çoğaltmak için aynı renkteki kına ile karıştırdığı ve bu şekilde sattığı öğrenildi. Polis, anne S.T. ile oğlu İ.T.’yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin, ifadelerinde, bonzai sattıklarını kabul etmediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi, anne S.T. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.