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Anne ile oğlu böyle yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Operasyon#Edirne#Yakalanma
Anne ile oğlu böyle yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2026 11:33

Edirne'de uyuşturucu ticareti ve göçmen kaçakçılığı suçlarından kesinleşmiş toplam 31 yıl 5 ay 13 gün hapis cezasıyla aranan anne ve oğlu, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. İki şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 20 yıl 1 ay 7 gün ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçundan 3 ay 22 gün olmak üzere toplam 20 yıl 4 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ile "Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkân Sağlama" suçundan 11 yıl 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Anne ile oğlu böyle yakalandı

YAKALANANLAR ANNE OĞUL ÇIKTI

Yapılan incelemelerde yakalanan iki şahsın anne ve oğul olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından aranan şahıslar, Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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Polis ekiplerinin kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü bildirildi.

Anne ile oğlu böyle yakalandı

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#Operasyon#Edirne#Yakalanma

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