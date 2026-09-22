Anne ile oğlu böyle yakalandı

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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 20 yıl 1 ay 7 gün ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçundan 3 ay 22 gün olmak üzere toplam 20 yıl 4 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ile "Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkân Sağlama" suçundan 11 yıl 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

YAKALANANLAR ANNE OĞUL ÇIKTI

Yapılan incelemelerde yakalanan iki şahsın anne ve oğul olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından aranan şahıslar, Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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Polis ekiplerinin kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü bildirildi.



