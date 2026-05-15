Anne ile oğlu aynı gün hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Ordu#Kalp Krizi#Akkuş
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2026 17:47

Ordu’nun Akkuş ilçesinde yaşamını yitiren Hüsne Sarıçobanoğlu (82) ile oğlu Muhittin Sarıçabonoğlu (52), bugün son yolculuklarına uğurlandı.

Olay, Akkuş ilçesi Salman Mahallesi'nde meydana geldi. Muhittin Sarıçobanoğlu, dün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Oğlunun ölüm haberini alan Hüsne Sarıçobanoğlu da rahatsızlandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sarıçobanoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hüsne Sarıçobanoğlu da tüm müdahalelere rağmen oğluyla aynı gün yaşamını yitirdi. Anne-oğulun ölümü aileleri ve yakınlarını yasa boğdu. Muhittin ve Hüsne Sarıçobanoğlu’nun cenazeleri, öğle vakti cuma sonrası, Akkuş Çamalan Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında dualarla toprağa verildi. 

