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Anne ile kızı salça yaparken hayatını kaybetti

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#Akçakale#Şanlıurfa#Şanlıurfa Haberleri
Anne ile kızı salça yaparken hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 12:15

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, evlerinin damında domates salçası yaparken elektrik akımına kapılan Zehra Elesli (50) ile onu kurtarmak isteyen kızı Hatun Elesli (15), hayatını kaybetti.

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Olay, sabah saatlerinde Akçakale ilçesine bağlı Akçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin damında makineyle domates salçası hazırlayan Zehra Elesli, yanından geçen kabloyla temas edince akıma kapılıp yere yığıldı. Onu kurtarmak isteyen yanındaki kızı Hatun Elesli de akıma kapıldı. Anne ve kızının çığlıklarını duyan yakınları yardıma koştu. 

Anne ile kızı salça yaparken hayatını kaybetti

Elektrik kesildikten sonra Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Zehra ve Hatun Elesli, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Zehra Elesli ve kızı Hatun Elesli'nin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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#Akçakale#Şanlıurfa#Şanlıurfa Haberleri

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