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Taksi ile otomobil çarpıştı; anne ile kızı hayatını kaybetti

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#Kaza#Trafik Kazası#Bilecik
Taksi ile otomobil çarpıştı; anne ile kızı hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 12:19

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, öğretmen anneyle kızı yaşamını yitirdi.

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İnegöl-Bozüyük kara yolunda ilerleyen K.K. (61) idaresindeki 11 T 5086 plakalı taksi, Muratdere Kavşağı yakınlarında R.E. (33) yönetimindeki 16 ANN 509 plakalı otomobille çarpıştı.

Olaya ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Taksi ile otomobil çarpıştı; anne ile kızı hayatını kaybetti

ANNE İLE KIZI ÖLDÜ

Sürücüler R.E. ve K.K, R.E'nin aracında yolcu olarak bulunan Bursa'da özel bir okulda öğretmen eşi Yeliz E. (30) ve kızı Ela E. (3) ile ticari taksideki müşteri S.T, ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Anne ve kızı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Taksi ile otomobil çarpıştı; anne ile kızı hayatını kaybetti

Taksi ile otomobil çarpıştı; anne ile kızı hayatını kaybetti

 

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#Kaza#Trafik Kazası#Bilecik

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