Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Anne ile kızı, doktor, hemşire ve güvenlik görevlisine saldırdı

Güncelleme Tarihi:

#Yalova#Sağlık Çalışanlarına Şiddet#Hastane
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 10:25

Yalova’da, panik atak geçirdiği gerekçesiyle hastaneye giden Tülay Çiftçi (44), kendisine serum takmayan doktor ile hemşire ve güvenlik görevlisini, kızı Sinem Çiftçi (19) ile birlikte darbetti. Bu anlar, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, 3 Eylül Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Rahatsızlanan Tülay Çiftçi, Yalova Devlet Hastanesi’ne acilden giriş yaptı. Kendisiyle ilgilenen doktora şikayetlerini anlatan Çiftçi, serum takılmasını istedi. Doktor panik atak geçirdiğini söylediği hastasına, serum takılmasına gerek olmadığını, EKG çekilmesi gerektiğini belirtti.

Çiftçi, serum takılmasında ısrar edince doktor da "Sağlıkçı olan benim, sakin olun" diyerek müşahede bölümüne yönlendirdi.

Anne ile kızı, doktor, hemşire ve güvenlik görevlisine saldırdı

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Bu sırada annesinin rahatsızlığını duyan Sinem Çiftçi, hastaneye geldi. Annesi ile konuşan Çiftçi, bir anda öfkeyle hastane koridorunda koşarak, hastaya müdahale eden başka doktora yumruk attı. Uzm. Dr. Esengül Doğan’ı (49) darbeden anne-kız, kendilerini engellemeye çalışan hemşire Abdurrahman Ekin (24) ile güvenlik görevlisi Esra Uslu’ya (28) da saldırdı. Bu anlar ise hastanenin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Anne ile kızı, doktor, hemşire ve güvenlik görevlisine saldırdı

Haberin Devamı

Görüntülerde anne ile kızının, kadın doktora saldırdığı ve tokat atmaya çalıştığı daha sonra kendilerini engellemeye çalışan hemşireye tekme ve yumruk savurdukları, kadın güvenlik görevlisinin de ensesini sıkarak, saldırmaya çalıştıkları anlar yer aldı.

SAVCIDAN TUTUKLAMA İSTEMİ

'Beyaz kod' verilen hastanede polisler, Tülay Çiftçi ile Sinem Çiftçi’yi güçlükle durdurdu. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen anne ile kızı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara itiraz eden savcı, ikinci kez tutuklama talep etti.

Anne ile kızı, doktor, hemşire ve güvenlik görevlisine saldırdı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yalova#Sağlık Çalışanlarına Şiddet#Hastane

BAKMADAN GEÇME!

Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles

BAKMADAN GEÇME!

Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles