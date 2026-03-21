Antalya'daki facia yürekleri dağlamıştı! Anne ve 5 çocuğunun cenazesi ülkelerine gönderildi

Haberin Devamı

Kepez'e bağlı Gaziler Mahallesi'nde, Suriyeli ailenin kaldığı konteynerde dün saat 01.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale ederek söndüren ekipler, konteynerde yaptıkları kontrolde Suriye uyruklu 7 aylık hamile Leyle Elali ile çocukları Muna Ahmed (9), Fatma Ahmed (8), Hayat Ahmed (7), Iman Ahmed (5) ve Mahmud Ahmed'in (4) cansız bedeniyle karşılaştı.

Dumandan etkilenen Suriyeli Şevvah Ahmed (29), Mahmud Ahmed (53), Ahmed Ahmed (2) ve Türk vatandaşı işletme sahibi Rahman Genç (51) ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Söndürme çalışmalarına yardım ederken yaralanan kişi de hastaneye götürüldü. Anne ve çocuklarının cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yangının yaşandığı yerde incelemede bulunan Vali Hulusi Şahin, 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Haberin Devamı

'MANGAL YAKMIŞ SÖNDÜRMEMİŞLER'

Gazetecilere açıklama yapan Gaziler Mahallesi Muhtarı Süleyman Kaplan, "Suriyeli vatandaşlarımızın kaldığı konteynerdi. Maalesef 5 çocuk ve annesi vefat etti. Annesi hamileydi. Çocukların babası da yaralandı, yoğun bakımda. Tarım işçileriydi. Akşamdan mangal yakmış, ateşi söndürmemişler. Biz bu kadar duyduk" dedi.

KUNDAKLAMA İHTİMALİNE İNCELEME

Yangının yaşandığı konteynerde ve çevresinde jandarmaya ait yangın tespiti köpeği eşliğinde kundaklama olup olmadığına dair inceleme yapıldı.

Haberin Devamı

CENAZELER SURİYE'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Dün Antalya'ya gelen Leyle Elali'nin babasından kan örneği alınarak, DNA testi yapıldı ve kimlikler tespit edildi. Leyle Elali ile 5 çocuğun cenazeleri, işlemlerinin ardından pazartesi günü yakınları tarafından teslim alınacak. Hava yolu ile Gaziantep'e nakledilecek cenazeler, ardından karayolu ile götürülecekleri Suriye'nin Münbiç kentinde defnedilecek.