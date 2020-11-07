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Gündem
Aydemir KADIOĞLU - DHA
Haber Giriş: 07.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Anne Hamzaçebi’ye veda

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Anne Hamzaçebi’ye veda
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Tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin annesi Memnune Hamzaçebi (96) son yolculuğuna uğurlandı.

Üsküdar Altunizade’deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’ndeki cenaze törenine Hamzaçebi’nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile milletvekilleri ve partililer katıldı. Memnune Hamzaçebi, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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