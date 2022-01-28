Anne feryadı: Kızım neredesin

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Kız çocuk annesinin kebapçıya gidip dürüm yaptırmasını istedi. Anne Meral Mut dürüm yaptırıp tekrar kızının olduğu yere geldi. Ancak kızını bıraktığı yerde bulamadı. Bunun üzerine anne, polis merkezine giderek kızı kaybolduğu için başvuru yaptı. Ancak aradan zaman geçmesine rağmen kızı bulunamayınca anne tekrar kızının kaybolduğu yere gelip burada gözyaşlarına boğuldu. Bu durumu gören vatandaşlar polise haber verdi.

‘BAŞKA YERE GİTMEM’

Olay yerine gelen ekipler, anneyi sakinleştirip polis merkezine götürmek istedi ancak annenin, “Onu uyuşturucu satıp içenler kaçırdı. Ben çocuğumu bırakmam, bir yere de gidemem. Ben onu burada bıraktım, başka yere gitmem, burada bekleyeceğim. Siz gidin bakın, ben burada bekleyeceğim. Gamze hadi gel, beni bırakma. O beni bırakmaz, zorla götürdüler. Yemek de yemedi, ben ona şuradan dürüm alacaktım. Gamze’yi burada bekleyin sakın bırakmayın” diye ağlaması yürekleri dağladı. Kadın polis anneyi güçlükle sakinleştirerek polis merkezine götürdü. Polis, kız çocuk G.C.M.’yi her yerde arıyor.