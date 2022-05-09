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Anne emektir vazifedir, fedakârlıktır

#Meral Akşener#İYİ Parti#Anneler Günü
Anne emektir vazifedir, fedakârlıktır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anneler Günü’nde partisinin Ankara İl örgütü tarafından düzenlenen konser etkinliğine katıldı.

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Akşener özetle şunları söyledi:

“Bugün Anneler Günü, evlatlarını şehit vermiş annelerin günü. Bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Anne emektir, anne vazifedir, anne fedakarlıktır. Bütün annelere cenabı hak evlat acısı göstermesin. Bugün Türkiye, 13. Cumhurbaşkanı’nın Millet İttifakı’nın adayı olacağını düşünüyorsa, bugün Türkiye her türlü zorluğa rağmen dimdik yürüyorsa İYİ Parti’nin kuruluşuna, İYİ Parti’nin kadınlarına, İYİ Parti’nin gençlerine borçludur.” Salondakilerin sloganları üzerine Akşener, “Siz Başbakan Meral sloganı atıyorsanız, Başbakan Meral olacaktır” dedi.

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#Meral Akşener#İYİ Parti#Anneler Günü

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