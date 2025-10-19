Anne dayanışması: Mattia Ahmet Minguzzi 15 yaşındaydı, Hakan Çakır 23 yaşındaydı

Haberin Devamı

İstanbul Kadıköy’de Mattia Ahmet Minguzzi (15) 24 Ocak’ta alışveriş yapmak için gittiği bitpazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Ankara’da da 10 Ağustos’ta 18 yaşından küçük şüphelilerin de bulunduğu grupla çıkan kavgada Hakan Çakır (23) bıçaklanarak öldürülmüştü. Mattia’nın annesi Yasemin Minguzzi, Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde siyasi partilerin temsilcileriyle yaptığı görüşmelerin ardından Hakan Çakır’ın babası Şahin Çakır, annesi Sevender Özkan Çakır, ağabeyi Hakkı Can Çakır ve kardeşi Melisa Çakır ile işlettikleri çiğ köfte dükkânında bir araya geldi. Yasemin Minguzzi, aileye taziyede bulunarak acılarını paylaştı.

Yasemin Minguzzi, Şahin Çakır’ın, oğlu öldürüldükten sonra bir röportajında “Ben daha Ahmet’e üzülürken oğlum gitti” dediğini hatırlatarak, “Bu beni çok etkilemişti. Ahmet’ten sonra bu olayın olması benim acımın üstüne bir acı daha ekledi diyebilirim. Sadece Hakan değil, Ahmet’ten sonra birçok çocuk gitti. Bu caniler durmadı. Ama biz mücadeleye hep devam ediyoruz. İlk Şahin ağabey kızıyla ve oğluyla İstanbul’a benim evime geldi. Biz artık koca bir aile olduk. Yani Ahmet, sevgi dolu iyi insanları birleştirdi. Bu iyi ile kötünün savaşı. Bence bu sefer iyiler kazanacak. Ben ona inanıyorum” dedi.

‘HERKES ÇOCUĞUNA SAHİP ÇIKSIN’

Anne Sevender Özkan Çakır, Yasemin Minguzzi’nin mücadelesinden kuvvet aldığını vurgulayarak, “Can yoldaşı olduk. Yavrularımız gerçekten bunları hak etmedi. Biz pamuklara sararak büyütüyoruz onları. Dışarı çıktığı zaman ‘Neredesin, ne yapıyorsun’ diye sorarak yetiştirdik biz çocukları. Bir çocuğa küçükken özür dilemeyi, teşekkür etmeyi öğretmezsen o çocukta ne sevgi ne merhamet ne saygı olur. Ben Hakan’ımı, Can’ımı, Melisa’mı hep öyle yetiştirdim, korudum, kolladım. Biz çocuklarımızı bu caniler, katiller ziyan etsin diye büyütmüyoruz. Herkes çocuğuna sahip çıksın. Hiçbir anne bu acıyı hak etmiyor. Bu mücadelede sesimizi duyurabildiğimiz kadar duyuracağız. Onlar için yaşayacağız artık. Onların sesi biz olacağız. En yüksek cezaları almalarını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.