Anne çığlığı

İşinsanı Melih Eker (37) ile Ukraynalı muhasebeci Svitlana Krychun (38), 2016 yılında evlendi. Selena ve Melisa ismini verdikleri kız çocukları dünyaya gelen çiftin arasında şiddetli geçimsizlik başlayınca Melih Eker, 21 Haziran 2019’da boşanma davası açtı. Svitlana Krychun Eker de bir ay sonra, şiddet gördüğü iddiasıyla eşine karşı koruma kararı aldırdı. Mahkeme, iki çocuğun velayetini geçici olarak anneye verdi. Melih Eker’in ise kızlarını ayda iki gün görmesine karar verdi. Svitlana Krychun, Ankara’ya taşındı. Şevki Melih Eker, 17 Ağustos 2019’da, annelerinin evinden aldığı iki kızıyla kayıplara karıştı. Svitlana Krychun, polisten yardım istedi.

BABA MARMARİS’TEN ÇIKTI

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Melih Eker, Bodrum’da polis merkezine giderek ifade verdi. İfadesinin ardından serbest bırakılan Melih Eker, cep telefonundan kızlarının fotoğraflarını annesine gönderdi. Svitlana Krychun, Ukrayna Büyükelçiliği ile irtibata geçti. Yapılan araştırmalar sonunda babanın, kızlarıyla birlikte Marmaris’te olduğu tespit edildi.

Avukatı ile birlikte Muğla’nın Marmaris ilçesine giden Krychun, çocukların bulunması için Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

Anadolu 7’nci Aile Mahkemesi’nde 5’inci celsesi görülen boşanma davasına ise Svitlana Krychun ve avukatı Onur Bayraktar katıldı. Mahkeme hâkimi, Ankara ve Marmaris nöbetçi aile mahkemelerine yazılan talimat cevaplarının beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

VELAYET ONDA

Duruşmanın ardından açıklama yapan, iki çocuğun da velayeti kendisinde olan Svitlana Krychun şunları söyledi: “Çocuklarımdan biri şimdi 4, diğeri 3 yaşında. Sayın Cumhurbaşkanım lütfen sesimi duyun. Çocuklarımı kimse bulamıyor. Herkes susuyor çünkü korkuyorlar. Çocuklarım gittikten sonra her şeyimi kaybettim. O, çocuklarımı aldı ve rahat rahat geziyor. Bir kere çocuklarımı sadece telefonda gördüm. Çocuklarım, ‘Anne neredesin?’ diye ağlamaya başlayınca da telefonu kapattı. Yabancıyım, hiçbir şeyim yok. Allah bana bu çocukları verdi, bu çocukları sadece Allah alabilir. Ben açık söyleyeceğim, babanın kız kardeşinin çocukları yok. Çocuklarımı evlatlık olarak istedi. O da ikisini birden kaçırdı.”

KIZLARINI PAYLAŞTI





Ukraynalı anne Svitlana Krychun, 15 gün boyunca kızlarının fotoğraflarını sosyal medya ve basın ile paylaşarak görenlerden yardım istedi. Bu süreçte baba ve kızlarının olabileceği iki villa tespit edildi. Ancak, savcılık izniyle villalarda yapılan aramalarda çocukların izine rastlanmadı.