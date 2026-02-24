Anne babaya 10’ar yıl istendi

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede Timur Cihantimur’u Amerika’ya kaçıran annesi Eylem Tok, babası Bülent Cihantimur, Adem Kızıltepe ve Ayşe Ceren Saltoğlu’nun ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ ve ‘suçluyu kayırma’ suçlarından 1’er yıldan 10’ar yıla kadar hapis istemiyle hapis istendi. Şüpheli Berna Öcalgiray’ın ise ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede, Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan 18 yaşından küçük şüpheli Timur Cihantimur hakkında ise ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan ayrı soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

‘KAÇIŞI BİLMİYORDUM’ SAVUNMASINA İTİBAR EDİLMEDİ

İddianamede, Bülent Cihantimur’un oğlunun kaçacağından haberi olmadığını söylediği ancak aynı evde hazırlık yapmaları, birlikte yola çıkmaları ve yol üzerinde araç değiştirmeleri göz önüne alındığında savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ifade edildi.