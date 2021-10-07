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Anne-babasını siyanürle öldürmüştü! Tüm Türkiye'yi şoke eden olayda yeni gelişme

#Siyanür#İzmir#Mahmut Can Kalkan
Anne-babasını siyanürle öldürmüştü Tüm Türkiyeyi şoke eden olayda yeni gelişme

İzmir'in Bayraklı ilçesinde annesi Fatma Kalkan (39) ile babası Mehmet Kalkan'ı (46) siyanürlü şerbet içirerek öldüren, içmeye zorladığı kardeşinin de yaralanmasına neden olan Mahmut Can Kalkan'a (23) verilen iyi hal indirim kararını İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi kaldırdı. Yeniden yargılanan Kalkan, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Olay, 14 Mayıs 2019’da Soğukkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, potasyum siyanür ile hazırladığı şerbeti, annesi Fatma ile babası Mehmet Kalkan'a içirdi. Kalkan çifti, bir süre sonra fenalaştı. Kalkan, daha sonra şerbetten kardeşi Emir Can'a (16) da içirmek istedi. Ancak, anne-babasının rahatsızlandığını gören Emir Can tepki gösterdi.

İzmirde anne ve babasını siyanürlü su içirerek öldürmüştü Cezası belli oldu

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Devrilen bardaktaki sıvı Emir Can’ın üzerine döküldü. Sıvıdan Mahmut Can Kalkan ve Emir Can ile küçük kardeşleri Mehmet Taha etkilendi. Hastaneye kaldırılan anne-baba hayatlarını kaybederken, oğulları tedavilerinin ardından taburcu edildi. Adliyeye sevk edilen Mahmut Can Kalkan, 'Üst soydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silahla kasten öldürmek' suçundan tutuklandı. Cezaevinde bir gün kaldıktan sonra Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen ve 50 gün gözlem altında tutulan Kalkan'a psikotik bozukluk teşhisi konuldu.

İKİ RAPOR ÇELİŞTİ

Hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 20 yıla kadar hapis cezası istenen Kalkan'ı yargılayan İzmir 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden gönderilen raporda, sanığın akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını tam olarak algılayamayacağı bildirildi. Mahkeme heyeti, raporun ayrıntı içermemesi nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan yeni rapor istedi. İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi ise mahkemeye gönderdiği raporunda, Kalkan'da davranış bozukluğu ile akıl hastalığı ve akıl zayıflığına rastlanılmadığını bildirdi. Raporda, 'Ceza sorumluluğu tamdır' denildi.

Anne-babasını siyanürle öldürmüştü Tüm Türkiyeyi şoke eden olayda yeni gelişme


AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI

İki rapor arasındaki çelişki üzerine mahkeme, Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Dairesi'nden de rapor istedi. Daire, İzmir 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği raporda, tutuklu sanık Kalkan'ın cezai ehliyetinin tam olduğunu bildirdi. Yargılama sonunda Kalkan, 'Üst soydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silahla kasten öldürmek' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile, 'Kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, cezaları iyi hal indirimiyle 2 kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis cezasına indirdi.

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Siyanür felaketinin dehşete düşüren ayrıntıları Yeni bir şerbet yaptım, bir tadın diyerek içirmiş

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Kalkan ailesinin avukatı, karara itiraz ederek dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İtiraz üzerine dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne gitti. Ceza dairesinde yeniden yapılan yargılamada, sanığın anne ve babasını siyanürlü su içirerek öldürüp, kardeşine de zorla içirmeye çalışıp yaralanmasına sebep olduğu sonucuna varıldı. Yargılama sonucunda heyet, yerel mahkemede uygulanan iyi hal indirimin kaldırılmasına hükmetti ve sanığın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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#Siyanür#İzmir#Mahmut Can Kalkan