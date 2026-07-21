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Anne babaları işteyken evde yangın çıktı: Kilitli kalan 6 kardeşi itfaiye kurtardı

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#Konya Yangın#Suriyeli Aile#6 Kardeş Kurtarma
Anne babaları işteyken evde yangın çıktı: Kilitli kalan 6 kardeşi itfaiye kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 17:45

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, ailelerinin kapıyı üzerlerine kilitleyip işe gittiği müstakil evde çıkan yangında mahsur kalan Suriye uyruklu 6 çocuk, çığlıklarını duyan komşuların ihbarıyla kurtarıldı. İtfaiyenin kilitli kapıyı kırarak dışarı çıkardığı ve dumandan etkilenen kardeşler hastanede tedaviye alındı.

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Kızılcalar Mahallesi 153385'inci Sokak'taki 2 katlı müstakil evde, saat 14.30 sıralarında, yangın çıktı.

Suriye uyruklu ailenin oturduğu evden duman yükseldiğini gören ve çocuk çığlıkları duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Anne babaları işteyken evde yangın çıktı: Kilitli kalan 6 kardeşi itfaiye kurtardı

ANNE BABA KAPIYI KİLİTLEYİP İŞE GİTMİŞ

Anne ve babanın kapıyı kilitleyip işe gittiğini tespit eden ekipler, kilitli kapıyı açıp içeri girerek evde mahsur kalan Aişe, Nisren, Yasemin, Azize, Fatma ve Ahmet El Ahmet'i evden çıkardı.

ÇOCUKLAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Dumandan da etkilendikleri belirlenen 6 çocuk, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Öte yandan alevler de ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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#Konya Yangın#Suriyeli Aile#6 Kardeş Kurtarma

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