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Anne adaylarını teşvik için normal doğuma sezaryen garantisi

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#Sağlık Bakanlığı#Anne Adayları#Normal Doğum
Anne adaylarını teşvik için normal doğuma sezaryen garantisi
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 07:00

Sezaryen oranının yüzde 60’ın üzerine çıkmasıyla harekete geçen Sağlık Bakanlığı, hekimlerin uygun görmesi halinde kadınların normal doğum yapması için protokol hazırladı. Kadınlara, doğumun her aşamasında kararını değiştirerek sezaryene dönme garantisi de verilecek...

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SAĞLIK Bakanlığı’nın anne adaylarını normal doğuma teşvik için hazırladığı Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum (SSVD) Klinik Protokolü’nün ayrıntıları şöyle: “SSVD, önceki doğumunu sezaryen yöntemiyle yapmış bir kadının, sonraki doğumunu vajinal yolla gerçekleştirmesi süreci. Dünya genelinde ve Türkiye’de sezaryen oranları giderek artıyor. Ancak, SSVD uygulamaları sezaryen oranlarındaki artışı azaltmada önemli bir seçenek olarak kabul görüyor. SSVD hem anne hem de bebek sağlığı açısından önemli avantajlar sunabilen bir yöntem olarak değerlendiriliyor.

HEM ANNEYE HEM BEBEĞE FAYDALI

Dünyada SSVD’nin başarı oranları genellikle yüzde 60-80 arasında değişiyor. SSVD’nin faydaları arasında daha kısa iyileşme süreci, hastaneden erken çıkış, daha az enfeksiyon, kanama ve diğer cerrahi komplikasyonlar, gelecek gebelikler üzerindeki etkiler sayılıyor. Yenidoğanlarda ıslak akciğer olma olasılığı azalıyor. Bakteriyel flora, neonatal mikrobiyota ve immün sistem gelişiyor. Doğum öncesi hastaya doğum şeklini kendisinin seçeceği söylenmeli. SSVD planlansa da her zaman başarıyla sonuçlanamayabileceği ve sezaryenle doğurmak durumunda kalabileceği anlatılmalı. Kadına doğumun her evresinde kararını değiştirebileceği garantisi verilmeli.”

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#Sağlık Bakanlığı#Anne Adayları#Normal Doğum

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