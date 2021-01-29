Anne acısı

Evden yükselen dumanları gören komşulardan bazıları, hortum ve kovalarla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada ailenin içeride mahsur kaldığını öğrenen komşuları, su döke döke içeri girerek, minik Okay Yürür (3) ve dayısı Yusuf Yürür’ü (20) kurtardı. Ayaklarında ve vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan minik Okay, ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Burada duran kalbi tekrar çalıştırılan Okay, Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Dumandan etkilenen Yusuf Yürür’e ise ambulansta müdahale edildi.

Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldükten sonra evde mahsur kalan Okay’ın annesi Hülya Yürür’ün (24) cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberi alan yakınları ve komşuları sinir krizi geçirdi. Yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığı ihtimali üzerine duruluyor. m