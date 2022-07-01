‘Anlatınca bazen kötü adam oluyorum’

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haymanalı muhtar ve kanaat önderleriyle buluşmasında yaptığı konuşmada, farklı görüşlerin kavga nedeni olamayacağını belirterek özetle şunları söyledi:

“Neredeyse birbirimizin boğazına sarılacağız. Komşumuzun kimliğini, inancını, yaşam tarzını sorgulamaya başladık. Herkesin kimliği kendi şerefidir. Kimlik siyaset konusu olmaz. Herkesin inancı değerlidir. Allah ile kul arasına kimsenin girme hakkı yoktur. Peygambere bile verilmeyen bu yetkiyi niye birileri kullanıyor? Herkesin kimliği, inancı, yaşam tarzı başımızın üstüne.

SIRADAN BİR TARİH DEĞİL

İçeride güzel nutuklar atıyoruz ama dışarıda halimiz nedir? Ben bunları anlatınca bazen kötü adam olabiliyorum. Vay sen bunları niye söyledin? Türkiye bölgesinde de dünyada da itibarlı bir ülke olmak zorundadır. Dış politika bu bağlamda çok önemlidir. Dışarıya karşı sözü dinlenen bir Türkiye olmak zorundadır. Eğer böyle değilse, ‘Ya nasıl olsa burası Türkiye önemli değil, bugün söylerler yarın vazgeçerler’ gibi bir algı oluşturursanız bu ülkenin tarihine ihanet etmiş olursunuz.

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NE OLDU, BASTIN İMZAYI GELDİN

Bir politikacı dış politika konuşurken boğazında 9 düğüm olduğunu unutmamalı. ‘Ey Suriye, ey Yunanistan geliyoruz.’ İyi de gel kardeşim, geliyorsan bu iş konuşmayla olmaz ki, geliyorsan gideceksin. Derin diplomasi diye bir kavram var, işi diplomatlar götürür son sözü siyasetçiler söyler. İki ülkenin NATO’ya girişiyle ilgili, ‘Başta kaldığım sürece asla giremezler.’ Ne oldu, bastın imzayı geldin. Ciddiye alınır mı artık Türkiye Cumhuriyeti?

BOŞANALIM MI?

Farklı görüşlerimiz olabilir eyvallah. Bunlar kavga nedeni olamaz. Bazen eşim farklı düşünür ben farklı düşünürüm. Yani bu gidip boşanalım anlamına mı gelir? Oturup konuşuruz kim haklıysa dediğini yaparız. Farklı görüş değerlidir.”

KATAR BÜYÜKELÇİSİ THANİ İLE GÖRÜŞTÜ



KEMAL Kılıçdaroğlu, dün sürpriz bir konuk da ağırladı. Kılıçdaroğlu, Katar’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Nasır Casim M. Al Tani’yi, Genel Merkez’de kabul etti. Görüşmede Kılıçdaroğlu’na, Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti. Kılıçdaroğlu daha önce, Tank Palet Fabrikası ortaklığı, Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği başta olmak üzere imzalanan anlaşmalar, ucuz et satışı konularında Katar’ı hedef alarak, “Neden hep Katar? Kataristan’a döndü bin yıllık devlet” tepkisini vermişti. (ANKARA)

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CHP MECLİS’TE NATO BİLGİLENDİRMESİ İSTEDİ



CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğiyle ilgili Meclis’in bilgilendirilmesini istedi. Altay, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında şöyle dedi: “İsveç ve Finlandiya yetkilileri, ‘Türkiye’ye hiç taviz vermedik, biz koruyacağımızı koruruz, uluslararası mevzuata göre hareket ederiz, Erdoğan bizden bir şey koparmadı’ diyorlar. İş yazılı belgeyse, NATO ile aramızda tonlarca belge var. Mutabakatımız var ama F-35’ler ortada yok, ABD’nin teröre desteği devam ediyor, ABD yaptırımları ortada, adaların silahlanması ortada. Yazılı mutabakat her şey değil. Bunu denetleyecek bir mekanizma kurdun mu? Bu konuda Meclis’e kapalı bir oturumda bilgi verilmesi şarttır.”