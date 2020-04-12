Anlaşılamaz firar

Bir hafta önce Hamit S., yüksek ateş şikâyetiyle Adana Şehir Hastanesi’ne getirildi. Koronavirüsten şüphelenen doktorlar test yaptı. Hamit S. sonuçlar çıkana kadar hastanede gözetim altında tutuldu. Test sonuçları gelen Hamit S.’nin COVID-19 pozitif olduğu ortaya çıktı, tedavi altına alındı. Hamit S. tedavisi devam ederken henüz öğrenilemeyen bir nedenle hastaneden kaçmaya çalıştı. Dün sabah saatlerinde bulunduğu odanın penceresinin camını kırdı. Cam kırığını boğazına dayayan Hamit S., görevlilere kendisine müdahale ederse intihar edeceğini söyledi. Görevlilerin ikna etme çabaları saatler boyu sürse de Hamit S. hastaneden ayrıldı.



TOPLUMU TEHLİKEYE ATTI



Görevliler durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Toplumu tehlikeye atan Hamit S., hastanenin yakınındaki otoban çıkışına geldiğinde önü polis ekipleri tarafından kesildi. Cam parçasını yine boynuna dayayarak intihara kalkışan Hamit S.’yi polis ve sağlık ekipleri ikna etmeye çalıştı. İkna çalışmalarından sonuç alamayınca koruyucu kıyafet giyen polis ekibi, Hamit S.’nin bir anlık dikkatsizliğinden yararlanarak etkisiz hale getirdi. Kelepçelenen Hamit S., çağrılan ambulansla tekrar hastaneye götürüldü.