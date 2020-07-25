Anlamlı ziyaret

Bir gazetecinin, “Şimdi de çok anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdiniz” şeklindeki yorumu üzerine de “Şimdi de işin gerçek sahibi Fatih Sultan Mehmet Han’ın kabrini ziyaret edelim istedik” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Her şeyden önce tabii ki müzeye çevrilmiş olan maalesef 1934’te Ayasofya’yı, bizim şu anda aslına cumhur ittifakı olarak büyük bir gayretle döndürmüş olmamız, milletimizin 10 yıllara sari özlemini gerçekleştirme bakımından çok çok önemliydi. Az önce resmi rakam olarak aldığım 350 bin kişi bugün cuma namazına iştirak etmiş. Bu tabii çok önemli bir aşkın aslında mahsulüydü. Bunu gerçekleştirmek ve ondan sonra içerdeki bütün ibadeti, Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizesiyle gerçekleştirdik.

RESTORE EDİLECEK

Tabii şimdi bundan sonra içeride ve dışarıda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yapacağı restorasyon çalışmaları var. Bu restorasyon çalışmalarıyla beraber Ayasofyamızı inşallah çok daha farklı, çok daha anlamlı bir yapıya kavuşturmuş olacağız.”

KAFEDE SOHBET

Erdoğan, türbe ziyaretinin ardından Fatih Fevzi Caddesi’ndeki bir kafeye gitti. Erdoğan’a burada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik etti. Erdoğan daha sonra vatandaşlarla sohbet etti.

KILIÇLI HUTBE



DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, dün Ayasofya Camisi’nin minberine çıkıp ilk hutbeyi kılıç geleneğiyle verdi. Minbere de yeşil sancak asıldı. Osmanlı’da hükümranlığın alameti olarak görülen kılıç kuşanma merasimleri zaman zaman camilerde yapılırdı. ‘Fetih’ geleneğinde de fethin sembolü olarak caminin minberine iki yeşil sancak asılır ve sağ giriş tarafına kılıç konulurdu. Kılıcın tutulduğu el de mesaj taşıyordu. Sağ ele alınan kılıç, “kullanma” niyetini ortaya koyuyor, sol elde tutulduğunda ise dosta güven veriyordu. Hutbe sırasında da Erbaş kılıcı sol eliyle tutarak barış mesajı verdi. Prof. Dr. Ali Erbaş kılıçlı hutbeyi,“Fethin sembolü olan camilerde bu bir gelenektir. 481 yıl kesintiye uğramadan kılıçla çıkılmıştır. Bu geleneği bundan sonra da devam ettireceğiz inşallah”diyerek açıkladı.

24 SAAT AÇIK



CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camisi’nin 24 saat ibadete açık kalması yönünde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya talimat verdi. Vali Yerlikaya da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatını sosyal medya hesabından duyurdu. Vali Ali Yerlikaya, Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Cumhurbaşkanımız Sayın Erdogan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Serifi’nin bu günden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi. Ayasofya Camii artık 24 saat daima açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz.” Binlerce kişi karar sonrası sabaha kadar Ayasofya Camisi’ni görmek için uzun kuyruklar oluşturdu.



ALTUN’DAN ‘24 TEMMUZ’ MESAJI



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ayasofya’nın 86 yıl sonra tekrar ibadete açılmasına ilişkin ‘24 Temmuz’ tarihine dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Altun, Twitter hesabından, “24 Temmuz 1999. Recep Tayyip Erdoğan şiir okuduğu için girdiği Pınarhisar Cezaevi’nden çıktı. Ve 24 Temmuz 2020’de ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Ayasofya Camii’nin zincirlerini kırdı. Hamdolsun... Allah ondan razı olsun...” diye yazdı.