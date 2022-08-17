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Anlamlı koşu

Güncelleme Tarihi:

#AKUT#Marmara Depremi#Koşu
Anlamlı koşu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 07:00

AKUT Arama Kurtarma Derneği, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 23’üncü yıldönümünde, yaşanacak olası depremlere dikkat çekmek amacıyla İstanbul’dan Gölcük’ün Değirmendere beldesine kadar koşu düzenledi.

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AKUT üyesi 28 sporcunun katıldığı 112 kilometrelik koşuda sporcular hiç durmadan Değirmendere’ye kadar koştu. Ataşehir’deki AKUT Arama Kurtarma Derneği İskender Iğdır Lojistik Merkezi önünden başlayan koşuya dernek üyesi 28 sporcu katıldı. Üzerlerine “17 Ağustos Marmara Depremi Anısına Nöbetteyiz” yazılı tişörtler giyen sporcular, Kocaeli Değirmendere’ye kadar olan 112 kilometrelik parkuru koştu. Polis eskortu eşliğinde koşan sporculara güzergâh boyunca, ambulans ve AKUT minibüsü de eşlik etti.

 

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#AKUT#Marmara Depremi#Koşu

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