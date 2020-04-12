Anlam Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Anlamın Eş Anlamlısı

Türkçe anla fiiline, -m eki eklenerek türetilmiştir. Anlam kelimesi , 'mana' demektir. Bir sözün cümlenin bize anlattığı ve aklımızda canlandırdığımız her şey anlamına gelmektedir.

Anlamın Eş Anlamlısı

Dilbilimcilere göre, anlam kelimesi , 'bir ses topluluğu olması dışında, belli bir anlam yüklenmiş kelimeler topluluğu' demektir. TDK' ya göre, anlam kelimesinin eş anlamlıları şu şekilde sıralanmıştır; mana, meal, mazmun. Bu kelimelerin hepsi birbiri yerine kullanılmaktadır.

Anlam kelimesinin tam olarak zıt anlamlısı bulunmamakta, ancak sonuna -lı eki alarak, 'anlamlı' şeklinde kullanıldığında, zıt anlam olarak; manasız, boş, abes kelimeleri kullanılabilmektedir.

Anlam kelimesi ve anlamdaşı olan kelimelere örnek cümleler olarak; ' Söylediğin kelimelerin anlamını düşünerek konuşmalısın.' ​​​​​​, 'Bu kitabın Türkçe mealini nerede bulabilirim?',

Anlam kelimesi ile anlamdaş olan kelimelerden 'mazmun' , aynı zamanda Divan Edebiyatında, bazı kavramların dolaylı yoldan anlatılabilmesi için kullanılan,' sanatlı söz' anlamına gelmektedir.