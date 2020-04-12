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Haber Giriş: 12.04.2020 - 14:43,Son Güncelleme:

Anlam Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Anlamın Eş Anlamlısı

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Anlam Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Anlamın Eş Anlamlısı
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Anlam, sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Özellikle, kullanım alanları bakımından büyük önem taşır. Bu sebeple, anlam kelimesinin manasını öğrenerek, cümlelerinizde sıklıkla kullanabilirsiniz. Anlam kelimesi ne demek, ne şekilde kullanılır, detaylarıyla derledik.

Türkçe anla fiiline, -m eki eklenerek türetilmiştir. Anlam kelimesi , 'mana' demektir. Bir sözün cümlenin bize anlattığı ve aklımızda canlandırdığımız her şey anlamına gelmektedir.

 Anlamın Eş Anlamlısı

 Dilbilimcilere göre, anlam kelimesi , 'bir ses topluluğu olması dışında, belli bir anlam yüklenmiş kelimeler topluluğu' demektir. TDK' ya göre, anlam kelimesinin eş anlamlıları şu şekilde sıralanmıştır; mana, meal, mazmun. Bu kelimelerin hepsi birbiri yerine kullanılmaktadır.

 Anlam kelimesinin tam olarak zıt anlamlısı bulunmamakta, ancak sonuna -lı eki alarak, 'anlamlı' şeklinde kullanıldığında, zıt anlam olarak; manasız, boş, abes kelimeleri kullanılabilmektedir.

 Anlam kelimesi ve anlamdaşı olan kelimelere örnek cümleler olarak; ' Söylediğin kelimelerin anlamını düşünerek konuşmalısın.' ​​​​​​, 'Bu kitabın Türkçe mealini nerede bulabilirim?',

 Anlam kelimesi ile anlamdaş olan kelimelerden 'mazmun' , aynı zamanda Divan Edebiyatında, bazı kavramların dolaylı yoldan anlatılabilmesi için kullanılan,' sanatlı söz' anlamına gelmektedir.

 

 

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