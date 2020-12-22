Anketten Avrupa çıktı! Avrupa Birliği üyeliğine destek oranı yüzde 80'i aştı

TÜRKİYE Cumhuriyeti Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı’nın belirli aralıklarla toplamda yaklaşık 10 bin kişiyle yaptığı ankete katılanlara, “Türkiye’nin AB üyeliği iyi bir şey mi ve bunu destekliyor musunuz?” sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 80’i Türkiye’nin AB üyeliğinin iyi bir şey olacağını ve bunu desteklediğini bildirdi. Eğitim durumu dikkate alındığında, eğitimli kesimde bu oran yüzde 90’a yükseldi. Katılımcılara yöneltilen bir diğer soru da, “Sizce Türkiye AB üyesi olabilir mi? Türkiye’nin bu konuda altyapısı yeterli mi, isteği var mı?” oldu. Bu soruya ankete katılanların yüzde 60’ı “Türkiye eğer isterse AB üyesi olabilir. Türkiye’nin bu potansiyeli var” yanıtını verdi. Ankete katılanlar ‘şu andaki güncel mevcut durumda’ ise Türkiye’nin AB üyeliğinde zorlanabileceği görüşünü dile getirdi.

EYLEM PLANI YENİLENDİ

Türkiye’nin geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında 2021’de AB için daha istekli bir sürece gireceği bildirilirken, bu isteğin artması için AB’nin de olumlu tutum takınması gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda 2021-2023 Ulusal Eylem Planı yenilendi. Reform Eylem Grubu’nun da Türkiye’nin AB sürecini hızlandırmak için yeni yılın ilk aylarında toplanması bekleniyor.

Ankara ayrıca ABD’de Biden yönetiminin, Türkiye’nin AB üyeliğine geçmişte olduğu gibi önem vereceğini değerlendirirken, yeni ABD yönetiminin bu konuda daha öngörülebilir ve işbirliğine yatkın olacağını düşünüyor.

İSLAM KARŞITLIĞI

Türkiye, AB ile yakınlaşmada en fazla Avrupa’da Türk ve İslam karşıtı radikal anlayışın yükselmesinden ve ana siyasi akımların da radikal unsurlarla adeta yarışır hale gelmesinden endişe duyuyor. Türk ve İslam karşıtlığı ile mücadelede kendisi de AB kurumlarına sunulmak üzere raporlar hazırlamaya başlayan Türkiye’nin, Avrupa Konseyi içinde kurulması planlanan İslam karşıtlığı ile ilgili birimde bir Türk yetkilinin de yer almasını istediği öğrenildi.

2021’de Türkiye ile AB arasında yapılacak görüşmelerde 18 Mart 2016’da varılmış mutabakatın güncellenmesinin ön planda olacağı belirtiliyor.

DESTEK VERENLER

Yetkililer, son dönemde Fransa, Yunanistan ve Kıbrıs Yönetimi ile yaşanan sorunlar nedeniyle AB içinde Türkiye’yi haklı bulan birçok ülke olduğunu savunarak, “Bu ülkeler ‘Türkiye haklı ama biraz uzlaşmacı bir tavır takınmalı’ görüşünü dile getiriyorlar” bilgisini verdi.

FONLARDAN PANDEMİ DESTEĞİ

TÜRKİYE’nin AB’den aldığı fonlardan artan 25-30 milyon Euro’luk kesimin pandemi ile mücadelede Sağlık Bakanlığı’na aktarıldığı, yine yaklaşık 80 milyon Euro’nun da Suriyeli göçmenlerin pandemi kaynaklı sağlık sorunlarında kullanıldığı bildirildi.

VİZEDE MUAFİYET İÇİN ALTI BAŞLIK KALDI

ANKARA’nın AB ile ilişkilerde ağırlık vereceği bir konu, Türk vatandaşları için vize muafiyeti olacak. Pandemi nedeniyle dünya genelinde seyahat kısıtlaması olduğu için konunun güncelliğini kaybettiğine dikkat çeken yetkililer, COVID-19 salgınının hafiflemesiyle vize muafiyetinin yeniden gündeme geleceğine işaret ettiler. Vize muafiyeti için 72 kriterden geride kalan 6 başlığın istenildiğinde 3 ayda tamamlanabileceği vurgulandı. EUROPOL ile işbirliği konusunda anlaşma metninin hazır olduğu ifade edilirken, Türkiye’nin en çok zorlanacağı “terörle mücadele” başlığında ise AB’nin esneklik gösterebileceği değerlendiriliyor. Her iki tarafın işbirliğinden yana tavır takınması durumunda “geri kabul anlaşması, kişisel verilerin korunması, adli işbirliği ile yolsuzlukla mücadele, saydamlık gibi alt başlıklara sahip Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO)” başlıklarının sorun olmayacağı belirtiliyor.

AB DE KAZANACAK

ANKARA, Türkiye’nin AB üyesi olmasının birliğe neler kazandıracağını anlatmaya da ağırlık verecek. “Türkiye’nin üyeliğiyle Avrupa’nın İslam ve Doğu toplumlarıyla yakınlaşarak yeni fırsatlar bulabileceği, kendi ülkelerindeki Müslümanlarla iletişimin artacağı, Türkiye’ye yatırımlarla ekonomisinin güçleneceği” mesajları verilecek.